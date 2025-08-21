Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Индии назвал переговоры с Мантуровым и Лавровым полезными
14:32 21.08.2025
Глава МИД Индии назвал переговоры с Мантуровым и Лавровым полезными
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что прошедшие в Москве переговоры с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым и главой МИД Сергеем Лавровым были очень полезными с точки зрения налаживания практического сотрудничества. Джайшанкар прибыл в Москву во вторник. В среду глава МИД Индии вместе с Мантуровым сопредседательствовал на 26-м заседании межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, а в четверг прошли его переговоры с Лавровым. "Я думаю, что эти две встречи с ним (министром иностранных дел России Сергеем Лавровым) и с господином Мантуровым были очень полезными с точки зрения налаживания практического сотрудничества в различных областях. Я бы особо отметил торговлю и инвестиции. Мы подписали техническое задание по соглашению о свободной торговле между Индией и Евразийским экономическим союзом. Мы надеемся начать переговоры очень скоро. Поэтому я думаю, что мы продвинулись вперед в торговле, рассматривая торговые барьеры и расширяя доступ на рынки", - отметил Джайшанкар на пресс-конференции с Лавровым. Глава МИД Индии также добавил, что в ходе переговоров обсуждались вопросы энергетики, поставок удобрений и инфраструктурные возможности для бизнеса в обеих странах. "Мы рассмотрели энергетику, включая не только использование ископаемого топлива, но и ядерную энергетику, в которой у нас очень давняя история сотрудничества с Россией. Я думаю, что очень хорошие дискуссии по поставкам удобрений. Россия является одним из основных поставщиков для Индии. Мы рассмотрели другие области, включая инфраструктурные возможности для бизнеса в обеих странах, мобильность квалифицированной рабочей силы из Индии в Россию", - сказал Джайшанкар. Он отметил, что доволен этими встречами. "Мы предпринимаем практические шаги, чтобы на самом деле улучшить содержание наших отношений… Я думаю, политический обмен мнениями очень полезен для того, чтобы обе страны понимали друг друга, интересы других людей. Так что я действительно очень, очень доволен этой встречей", - сказал он.
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар
Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что прошедшие в Москве переговоры с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым и главой МИД Сергеем Лавровым были очень полезными с точки зрения налаживания практического сотрудничества.
Джайшанкар прибыл в Москву во вторник. В среду глава МИД Индии вместе с Мантуровым сопредседательствовал на 26-м заседании межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству, а в четверг прошли его переговоры с Лавровым.
"Я думаю, что эти две встречи с ним (министром иностранных дел России Сергеем Лавровым) и с господином Мантуровым были очень полезными с точки зрения налаживания практического сотрудничества в различных областях. Я бы особо отметил торговлю и инвестиции. Мы подписали техническое задание по соглашению о свободной торговле между Индией и Евразийским экономическим союзом. Мы надеемся начать переговоры очень скоро. Поэтому я думаю, что мы продвинулись вперед в торговле, рассматривая торговые барьеры и расширяя доступ на рынки", - отметил Джайшанкар на пресс-конференции с Лавровым.
Глава МИД Индии также добавил, что в ходе переговоров обсуждались вопросы энергетики, поставок удобрений и инфраструктурные возможности для бизнеса в обеих странах.
"Мы рассмотрели энергетику, включая не только использование ископаемого топлива, но и ядерную энергетику, в которой у нас очень давняя история сотрудничества с Россией. Я думаю, что очень хорошие дискуссии по поставкам удобрений. Россия является одним из основных поставщиков для Индии. Мы рассмотрели другие области, включая инфраструктурные возможности для бизнеса в обеих странах, мобильность квалифицированной рабочей силы из Индии в Россию", - сказал Джайшанкар.
Он отметил, что доволен этими встречами.
"Мы предпринимаем практические шаги, чтобы на самом деле улучшить содержание наших отношений… Я думаю, политический обмен мнениями очень полезен для того, чтобы обе страны понимали друг друга, интересы других людей. Так что я действительно очень, очень доволен этой встречей", - сказал он.
Глава МИД Индии рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере обороны
Глава МИД Индии рассказал о сотрудничестве с Россией в сфере обороны
