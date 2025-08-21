Рейтинг@Mail.ru
19:01 21.08.2025 (обновлено: 19:39 21.08.2025)
Французская оппозиция выдвинет вотум недоверия правительству Байру
ПАРИЖ, 21 авг - РИА Новости. Оппозиционная левая партия "Непокорившаяся Франция" (LFI) выдвинет вотум недоверия правительству премьера Франсуа Байру из-за объявленных им мер бюджетной экономии в первый день заседания парламента после каникул, заявил в четверг координатор партии Манюэль Бомпар. Согласно данным проведенного ранее опроса Ipsos BVA для радиостанции RTL, 59% граждан Франции хотели бы, чтобы на смену нынешнему премьеру, ранее объявившему меры по "выздоровлению" финансов, пришел другой политик. "Инструмент, которым мы располагаем как парламентарии, чтобы этому сопротивляться, это вотум недоверия. Так что я могу сказать вам, что в первый день парламентской сессии "Непокорившаяся Франция" выдвинет вотум недоверия, чтобы отправить в отставку правительство и помешать реализации плана Байру", - сказал Бомпар в эфире радиостанции RTL. По его словам, предлагаемые премьером меры сильно ударят по покупательной способности французского населения, которые и так переживают сложный период. В июле премьер Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Он сообщил, что правительство намерено сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро, а не 40 миллиардов, как планировалось ранее. Такое решение было принято "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире, в связи с чем французское оборонное ведомство дополнительно получит 3,5 миллиарда евро. Однако, согласно плану кабмина, бюджет ни одного другого министерства не вырастет, а пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции. Чтобы добиться снижения бюджетного дефицита с текущих 5,4% до 4,6% ВВП в 2026 году, Байру заявил, что "французам нужно больше работать", предложив сделать два праздничных дня рабочими (премьер предложил, например, перестать считать день победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая, официальным праздником). Он также отметил, что власти планируют ввести "взнос солидарности" для богатых граждан.
ПАРИЖ, 21 авг - РИА Новости. Оппозиционная левая партия "Непокорившаяся Франция" (LFI) выдвинет вотум недоверия правительству премьера Франсуа Байру из-за объявленных им мер бюджетной экономии в первый день заседания парламента после каникул, заявил в четверг координатор партии Манюэль Бомпар.
Согласно данным проведенного ранее опроса Ipsos BVA для радиостанции RTL, 59% граждан Франции хотели бы, чтобы на смену нынешнему премьеру, ранее объявившему меры по "выздоровлению" финансов, пришел другой политик.
"Инструмент, которым мы располагаем как парламентарии, чтобы этому сопротивляться, это вотум недоверия. Так что я могу сказать вам, что в первый день парламентской сессии "Непокорившаяся Франция" выдвинет вотум недоверия, чтобы отправить в отставку правительство и помешать реализации плана Байру", - сказал Бомпар в эфире радиостанции RTL.
По его словам, предлагаемые премьером меры сильно ударят по покупательной способности французского населения, которые и так переживают сложный период.
В июле премьер Байру представил законопроект о бюджете на 2026 год. Он сообщил, что правительство намерено сэкономить на ряде статей бюджета 43,8 миллиарда евро, а не 40 миллиардов, как планировалось ранее. Такое решение было принято "из-за ухудшения ситуации" с безопасностью в мире, в связи с чем французское оборонное ведомство дополнительно получит 3,5 миллиарда евро. Однако, согласно плану кабмина, бюджет ни одного другого министерства не вырастет, а пенсии и социальные выплаты не будут проиндексированы по инфляции. Чтобы добиться снижения бюджетного дефицита с текущих 5,4% до 4,6% ВВП в 2026 году, Байру заявил, что "французам нужно больше работать", предложив сделать два праздничных дня рабочими (премьер предложил, например, перестать считать день победы над фашизмом, отмечаемый в Европе 8 мая, официальным праздником). Он также отметил, что власти планируют ввести "взнос солидарности" для богатых граждан.
