Эксперт напомнила о хищнической традиции Франции после обвинений Макрона
Ямб: Макрону следует прекратить угнетение стран Африки, прежде обвинять Россию
Президент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Philippe Magoni
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
БЕЙРУТ, 21 авг - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует прекратить угнетение стран Африки, прежде чем искать в лице России "хищника", угрожающего Европе, выразила мнение в беседе с РИА Новости панафриканист, общественный деятель Натали Ямб.
"Хищническая традиция Франции - не секрет: от Гаити в 1800-х годах до нынешней оккупации канаки, Майотты, Рассеянных островов, Мартиники, Гваделупы и Полинезии, не говоря уже о жестоких колониальных войнах по всей Африке, так что если Россия - это хищник, то как нам назвать Францию, которая до сих пор пожирает наши земли, ресурсы и голоса?" - сказала агентству Ямб, комментируя высказывания Макрона о "хищной России".
По словам эксперта, французский лидер среди африканцев имеет репутацию агрессора, который разбрасывается словами впустую.
"В конце концов, всего два года назад он отправил 2 тысячи французских солдат и миллиарды евро, чтобы попытаться вторгнуться в Нигер, находящийся в 6 тысячах километров от Франции. Он по-прежнему финансирует наемников и террористические формирования для дестабилизации Сахеля. Он приходит в ярость, когда ему говорят закрыть военные базы, забрать своих военных и уйти, а также перестать говорить за нас на международной арене. Его послы даже отказываются покидать страну, когда их объявляют персонами нон грата", - отметила Ямб.