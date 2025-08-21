Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии начали строительство ледокола по заказу Канады
16:35 21.08.2025 (обновлено: 16:43 21.08.2025)
В Финляндии начали строительство ледокола по заказу Канады
В Финляндии начали строительство ледокола по заказу Канады - РИА Новости, 21.08.2025
В Финляндии начали строительство ледокола по заказу Канады
Строительство ледокола по заказу Канады началось на верфи в Финляндии, это первый ледокол, который финская верфь построит для Северной Америки, сообщает... РИА Новости, 21.08.2025
в мире
финляндия
канада
хельсинки
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Строительство ледокола по заказу Канады началось на верфи в Финляндии, это первый ледокол, который финская верфь построит для Северной Америки, сообщает телерадиовещатель Yle. "На верфи в Хельсинки начинается строительство ледокола Polar Max. Это первый ледокол в истории Финляндии, который будет поставлен в Северную Америку", - говорится в сообщении. Канадская судостроительная компания Davie, которой принадлежит верфь в Хельсинки, в марте подписала контракт на постройку ледокола. Как уточняет Yle, строительство начнется в Хельсинки и завершится в канадском Квебеке. Доставка ледокола в Канаду запланирована на 2030 год. Длина судна составит 138,5 метра. Он будет использоваться в задачах по обеспечению региональной безопасности и научных исследованиях, сообщил Yle. В ноябре 2024 года бывший советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан сообщил, что США, Канада и Финляндия подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в производстве арктических и полярных ледоколов.
финляндия
канада
хельсинки
в мире, финляндия, канада, хельсинки
В мире, Финляндия, Канада, Хельсинки
В Финляндии начали строительство ледокола по заказу Канады

Yle: на верфи в Финляндии начали строительство ледокола Polar Max для Канады

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Строительство ледокола по заказу Канады началось на верфи в Финляндии, это первый ледокол, который финская верфь построит для Северной Америки, сообщает телерадиовещатель Yle.
"На верфи в Хельсинки начинается строительство ледокола Polar Max. Это первый ледокол в истории Финляндии, который будет поставлен в Северную Америку", - говорится в сообщении.
Канадская судостроительная компания Davie, которой принадлежит верфь в Хельсинки, в марте подписала контракт на постройку ледокола. Как уточняет Yle, строительство начнется в Хельсинки и завершится в канадском Квебеке. Доставка ледокола в Канаду запланирована на 2030 год.
Длина судна составит 138,5 метра. Он будет использоваться в задачах по обеспечению региональной безопасности и научных исследованиях, сообщил Yle.
В ноябре 2024 года бывший советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан сообщил, что США, Канада и Финляндия подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в производстве арктических и полярных ледоколов.
В миреФинляндияКанадаХельсинки
 
 
