https://ria.ru/20250821/finlyandiya-2036782267.html
В Финляндии начали строительство ледокола по заказу Канады
В Финляндии начали строительство ледокола по заказу Канады - РИА Новости, 21.08.2025
В Финляндии начали строительство ледокола по заказу Канады
Строительство ледокола по заказу Канады началось на верфи в Финляндии, это первый ледокол, который финская верфь построит для Северной Америки, сообщает... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T16:35:00+03:00
2025-08-21T16:35:00+03:00
2025-08-21T16:43:00+03:00
в мире
финляндия
канада
хельсинки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Строительство ледокола по заказу Канады началось на верфи в Финляндии, это первый ледокол, который финская верфь построит для Северной Америки, сообщает телерадиовещатель Yle. "На верфи в Хельсинки начинается строительство ледокола Polar Max. Это первый ледокол в истории Финляндии, который будет поставлен в Северную Америку", - говорится в сообщении. Канадская судостроительная компания Davie, которой принадлежит верфь в Хельсинки, в марте подписала контракт на постройку ледокола. Как уточняет Yle, строительство начнется в Хельсинки и завершится в канадском Квебеке. Доставка ледокола в Канаду запланирована на 2030 год. Длина судна составит 138,5 метра. Он будет использоваться в задачах по обеспечению региональной безопасности и научных исследованиях, сообщил Yle. В ноябре 2024 года бывший советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан сообщил, что США, Канада и Финляндия подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в производстве арктических и полярных ледоколов.
https://ria.ru/20250821/finlyandiya-2036753278.html
финляндия
канада
хельсинки
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:212:683:724_1920x0_80_0_0_a9133ff42b97f87bc90f7877e8b0fe01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, канада, хельсинки
В мире, Финляндия, Канада, Хельсинки
В Финляндии начали строительство ледокола по заказу Канады
Yle: на верфи в Финляндии начали строительство ледокола Polar Max для Канады