https://ria.ru/20250821/finljandija-2036674368.html

Глава МИД Финляндии высказался об отправке военных на Украину

Глава МИД Финляндии высказался об отправке военных на Украину - РИА Новости, 21.08.2025

Глава МИД Финляндии высказался об отправке военных на Украину

Финляндия не планирует масштабной отправки военных на Украину в рамках гарантий безопасности, речь может идти об участии во вспомогательных мероприятиях, заявил РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T11:43:00+03:00

2025-08-21T11:43:00+03:00

2025-08-21T11:43:00+03:00

в мире

украина

финляндия

сша

дональд трамп

владимир зеленский

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Финляндия не планирует масштабной отправки военных на Украину в рамках гарантий безопасности, речь может идти об участии во вспомогательных мероприятиях, заявил глава парламентского комитета по иностранным делам Йоханнес Коскинен. "Коалиция желающих" европейских стран, в которую входит Финляндия, выступает за введение вооруженных сил западных стран на Украину. Российские официальные лица неоднократно заявляли о неприемлемости размещения иностранного контингента, считая это провокационным шагом. "Финляндия как приграничное государство, конечно, не обязана отправлять войска в больших масштабах. Речь идёт скорее об участии во вспомогательных мероприятиях, к примеру, таких, как техническое обслуживание, предоставление экспертных заключений и обучение", - сказал Коскинен телерадиовещателю Yle. Как уточняет Yle, комитет по иностранным делам планирует в начале сентября заслушать мнение сил обороны и министерства иностранных дел по этому вопросу. В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Трамп также сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.

https://ria.ru/20250820/stubb-2036588198.html

https://ria.ru/20250821/ermak-2036673091.html

украина

финляндия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, финляндия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, нато