https://ria.ru/20250821/efimov-2036708694.html

Ефимов: участок дорожной сети на северо-востоке Москвы построен на 70%

Ефимов: участок дорожной сети на северо-востоке Москвы построен на 70% - РИА Новости, 21.08.2025

Ефимов: участок дорожной сети на северо-востоке Москвы построен на 70%

Работы над крупным инфраструктурным проектом реконструкции и строительства улично-дорожной сети от Московского скоростного диаметра до Юрловского проезда на... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T14:12:00+03:00

2025-08-21T14:12:00+03:00

2025-08-21T14:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819924_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b360c86cc7d15df91e3865321233d1c8.jpg

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Работы над крупным инфраструктурным проектом реконструкции и строительства улично-дорожной сети от Московского скоростного диаметра до Юрловского проезда на северо-востоке Москвы выполнены примерно на 70%, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Сейчас ведутся мероприятия по переустройству инженерных коммуникаций, возведению автомобильной дороги и пешеходных переходов. Общая готовность объекта составляет почти 70%. Окончание работ ожидается в 2025 году. С учетом скорого завершения смежного проекта – возведения путепровода для соединения Костромской улицы и Юрловского проезда – будет создана новая транспортная связь на участке от Алтуфьевского шоссе до ВДНХ", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Реконструкция улично-дорожной сети должна повысить транспортную доступность районов Свиблово, Останкинский, Отрадное и Южное Медведково и улучшить их внутриквартальную связанность, указывается в сообщении.Как уточняется в нем, проект подразумевает возведение участков Сельскохозяйственной и Олонецкой улиц, а также отрезка улицы Декабристов. Кроме того, реконструируются местные проезды.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство путепровода над железнодорожными путями в районе Бибирево на северо-востоке столицы, который свяжет Костромскую улицу и Юрловский проезд и улучшит транспортную ситуацию для 400 тысяч москвичей, в планах завершить в текущем году.

https://ria.ru/20250821/efimov-2036579781.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы