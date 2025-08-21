Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: участок дорожной сети на северо-востоке Москвы построен на 70%
14:12 21.08.2025
Ефимов: участок дорожной сети на северо-востоке Москвы построен на 70%
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Работы над крупным инфраструктурным проектом реконструкции и строительства улично-дорожной сети от Московского скоростного диаметра до Юрловского проезда на северо-востоке Москвы выполнены примерно на 70%, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Сейчас ведутся мероприятия по переустройству инженерных коммуникаций, возведению автомобильной дороги и пешеходных переходов. Общая готовность объекта составляет почти 70%. Окончание работ ожидается в 2025 году. С учетом скорого завершения смежного проекта – возведения путепровода для соединения Костромской улицы и Юрловского проезда – будет создана новая транспортная связь на участке от Алтуфьевского шоссе до ВДНХ", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Реконструкция улично-дорожной сети должна повысить транспортную доступность районов Свиблово, Останкинский, Отрадное и Южное Медведково и улучшить их внутриквартальную связанность, указывается в сообщении.Как уточняется в нем, проект подразумевает возведение участков Сельскохозяйственной и Олонецкой улиц, а также отрезка улицы Декабристов. Кроме того, реконструируются местные проезды.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство путепровода над железнодорожными путями в районе Бибирево на северо-востоке столицы, который свяжет Костромскую улицу и Юрловский проезд и улучшит транспортную ситуацию для 400 тысяч москвичей, в планах завершить в текущем году.
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Работы над крупным инфраструктурным проектом реконструкции и строительства улично-дорожной сети от Московского скоростного диаметра до Юрловского проезда на северо-востоке Москвы выполнены примерно на 70%, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Сейчас ведутся мероприятия по переустройству инженерных коммуникаций, возведению автомобильной дороги и пешеходных переходов. Общая готовность объекта составляет почти 70%. Окончание работ ожидается в 2025 году. С учетом скорого завершения смежного проекта – возведения путепровода для соединения Костромской улицы и Юрловского проезда – будет создана новая транспортная связь на участке от Алтуфьевского шоссе до ВДНХ", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Реконструкция улично-дорожной сети должна повысить транспортную доступность районов Свиблово, Останкинский, Отрадное и Южное Медведково и улучшить их внутриквартальную связанность, указывается в сообщении.
Как уточняется в нем, проект подразумевает возведение участков Сельскохозяйственной и Олонецкой улиц, а также отрезка улицы Декабристов. Кроме того, реконструируются местные проезды.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство путепровода над железнодорожными путями в районе Бибирево на северо-востоке столицы, который свяжет Костромскую улицу и Юрловский проезд и улучшит транспортную ситуацию для 400 тысяч москвичей, в планах завершить в текущем году.
Москва Владимир Ефимов (Правительство Москвы) Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Заголовок открываемого материала