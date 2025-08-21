https://ria.ru/20250821/efimov-2036708694.html
Ефимов: участок дорожной сети на северо-востоке Москвы построен на 70%
Ефимов: участок дорожной сети на северо-востоке Москвы построен на 70% - РИА Новости, 21.08.2025
Ефимов: участок дорожной сети на северо-востоке Москвы построен на 70%
Работы над крупным инфраструктурным проектом реконструкции и строительства улично-дорожной сети от Московского скоростного диаметра до Юрловского проезда на... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T14:12:00+03:00
2025-08-21T14:12:00+03:00
2025-08-21T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819924_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b360c86cc7d15df91e3865321233d1c8.jpg
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Работы над крупным инфраструктурным проектом реконструкции и строительства улично-дорожной сети от Московского скоростного диаметра до Юрловского проезда на северо-востоке Москвы выполнены примерно на 70%, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Сейчас ведутся мероприятия по переустройству инженерных коммуникаций, возведению автомобильной дороги и пешеходных переходов. Общая готовность объекта составляет почти 70%. Окончание работ ожидается в 2025 году. С учетом скорого завершения смежного проекта – возведения путепровода для соединения Костромской улицы и Юрловского проезда – будет создана новая транспортная связь на участке от Алтуфьевского шоссе до ВДНХ", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Реконструкция улично-дорожной сети должна повысить транспортную доступность районов Свиблово, Останкинский, Отрадное и Южное Медведково и улучшить их внутриквартальную связанность, указывается в сообщении.Как уточняется в нем, проект подразумевает возведение участков Сельскохозяйственной и Олонецкой улиц, а также отрезка улицы Декабристов. Кроме того, реконструируются местные проезды.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство путепровода над железнодорожными путями в районе Бибирево на северо-востоке столицы, который свяжет Костромскую улицу и Юрловский проезд и улучшит транспортную ситуацию для 400 тысяч москвичей, в планах завершить в текущем году.
https://ria.ru/20250821/efimov-2036579781.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968819924_332:0:3063:2048_1920x0_80_0_0_931a8565b6109a66f9fc67ec315eaf48.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: участок дорожной сети на северо-востоке Москвы построен на 70%
Ефимов: участок улично-дорожной сети на северо-востоке Москвы готов на 70%
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Работы над крупным инфраструктурным проектом реконструкции и строительства улично-дорожной сети от Московского скоростного диаметра до Юрловского проезда на северо-востоке Москвы выполнены примерно на 70%, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Сейчас ведутся мероприятия по переустройству инженерных коммуникаций, возведению автомобильной дороги и пешеходных переходов. Общая готовность объекта составляет почти 70%. Окончание работ ожидается в 2025 году. С учетом скорого завершения смежного проекта – возведения путепровода для соединения Костромской улицы и Юрловского проезда – будет создана новая транспортная связь на участке от Алтуфьевского шоссе до ВДНХ", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Реконструкция улично-дорожной сети должна повысить транспортную доступность районов Свиблово, Останкинский, Отрадное и Южное Медведково и улучшить их внутриквартальную связанность, указывается в сообщении.
Как уточняется в нем, проект подразумевает возведение участков Сельскохозяйственной и Олонецкой улиц, а также отрезка улицы Декабристов. Кроме того, реконструируются местные проезды.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строительство путепровода над железнодорожными путями в районе Бибирево на северо-востоке столицы, который свяжет Костромскую улицу и Юрловский проезд и улучшит транспортную ситуацию для 400 тысяч москвичей, в планах завершить в текущем году.