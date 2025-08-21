https://ria.ru/20250821/efimov-2036579781.html

Ефимов: проект КРТ в ТиНАО создаст почти 3 тысячи рабочих мест

Ефимов: проект КРТ в ТиНАО создаст почти 3 тысячи рабочих мест

Ефимов: проект КРТ в ТиНАО создаст почти 3 тысячи рабочих мест

Реализация проекта комплексного развития территории (КРТ) в Коммунарке в Новой Москве с объемом инвестиций почти 34 миллиарда рублей поможет создать свыше 2,8 тысячи новых рабочих мест. 21.08.2025

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Реализация проекта комплексного развития территории (КРТ) в Коммунарке в Новой Москве с объемом инвестиций почти 34 миллиарда рублей поможет создать свыше 2,8 тысячи новых рабочих мест, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он напомнил, что московская программа КРТ в частности предусматривает размещение в разных районах города производственной инфраструктуры."Один из таких проектов КРТ город проработал в Коммунарке, где в рамках редевелопмента участка площадью 22,14 гектара в Институтском проезде планируется построить 183,4 тысячи квадратных метров недвижимости для размещения различных производств и офисов. Это позволит создать здесь более 2,8 тысячи рабочих мест. Инвестиции в развитие площадки составят 33,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 1,4 миллиарда рублей", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Как уточняется в сообщении, территория проекта КРТ находится в поселке Мосрентген вблизи станции метро "Корниловская". Там планируется построить здание под размещение предприятий легкой, ювелирной, пищевой, фарфорово-фаянсовой и электронной промышленности, а также офисов.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о реорганизации по программе комплексного развития территорий двух участков в Филёвском Парке. На месте устаревших строений в Береговом проезде планируется создать общественно-деловую застройку.В Москве на разных этапах реализуется более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающих редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.

