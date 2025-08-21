Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: проект КРТ в ТиНАО создаст почти 3 тысячи рабочих мест - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:09 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/efimov-2036579781.html
Ефимов: проект КРТ в ТиНАО создаст почти 3 тысячи рабочих мест
Ефимов: проект КРТ в ТиНАО создаст почти 3 тысячи рабочих мест - РИА Новости, 21.08.2025
Ефимов: проект КРТ в ТиНАО создаст почти 3 тысячи рабочих мест
Реализация проекта комплексного развития территории (КРТ) в Коммунарке в Новой Москве с объемом инвестиций почти 34 миллиарда рублей поможет создать свыше 2,8... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T09:09:00+03:00
2025-08-21T09:09:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806509_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_82140019a5808a2c244f4290cf20996f.jpg
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Реализация проекта комплексного развития территории (КРТ) в Коммунарке в Новой Москве с объемом инвестиций почти 34 миллиарда рублей поможет создать свыше 2,8 тысячи новых рабочих мест, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Он напомнил, что московская программа КРТ в частности предусматривает размещение в разных районах города производственной инфраструктуры."Один из таких проектов КРТ город проработал в Коммунарке, где в рамках редевелопмента участка площадью 22,14 гектара в Институтском проезде планируется построить 183,4 тысячи квадратных метров недвижимости для размещения различных производств и офисов. Это позволит создать здесь более 2,8 тысячи рабочих мест. Инвестиции в развитие площадки составят 33,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 1,4 миллиарда рублей", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Как уточняется в сообщении, территория проекта КРТ находится в поселке Мосрентген вблизи станции метро "Корниловская". Там планируется построить здание под размещение предприятий легкой, ювелирной, пищевой, фарфорово-фаянсовой и электронной промышленности, а также офисов.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о реорганизации по программе комплексного развития территорий двух участков в Филёвском Парке. На месте устаревших строений в Береговом проезде планируется создать общественно-деловую застройку.В Москве на разных этапах реализуется более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающих редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20250820/efimov-2036372071.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806509_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_767aa058922109b844c434e00219bb26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: проект КРТ в ТиНАО создаст почти 3 тысячи рабочих мест

Ефимов: проект КРТ в ТиНАО позволит создать почти 3 тысячи рабочих мест

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Реализация проекта комплексного развития территории (КРТ) в Коммунарке в Новой Москве с объемом инвестиций почти 34 миллиарда рублей поможет создать свыше 2,8 тысячи новых рабочих мест, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он напомнил, что московская программа КРТ в частности предусматривает размещение в разных районах города производственной инфраструктуры.
"Один из таких проектов КРТ город проработал в Коммунарке, где в рамках редевелопмента участка площадью 22,14 гектара в Институтском проезде планируется построить 183,4 тысячи квадратных метров недвижимости для размещения различных производств и офисов. Это позволит создать здесь более 2,8 тысячи рабочих мест. Инвестиции в развитие площадки составят 33,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 1,4 миллиарда рублей", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Как уточняется в сообщении, территория проекта КРТ находится в поселке Мосрентген вблизи станции метро "Корниловская". Там планируется построить здание под размещение предприятий легкой, ювелирной, пищевой, фарфорово-фаянсовой и электронной промышленности, а также офисов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о реорганизации по программе комплексного развития территорий двух участков в Филёвском Парке. На месте устаревших строений в Береговом проезде планируется создать общественно-деловую застройку.
В Москве на разных этапах реализуется более 300 проектов комплексного развития территорий, предусматривающих редевелопмент примерно 4,2 тысячи гектаров.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Ефимов: началось устройство конструкций на станции "Липовая Роща"
Вчера, 11:12
 
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала