Ефимов: на северо-западе Москвы построили семь образовательных объектов

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. На северо-западе Москвы с начала года построили семь образовательных объектов, рассчитанных почти на 3 тысячи мест, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."На северо-западе столицы с начала года появилось семь новых образовательных объектов: три школы и четыре детских сада. Они пополнили социальную инфраструктуру районов Щукино, Покровское-Стрешнево, Хорошёво-Мнёвники, Митино и Куркино. В общей сложности они рассчитаны почти на 3 тысячи мест. Строительство вели за счет бюджетных средств и внебюджетных инвестиций. Из шести инвесторских объектов две школы и два детских сада передадут в систему столичного образования", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Все новые школы находятся на территории жилых кварталов. В районе Хорошёво-Мнёвники девелоперы построили два детских сада совокупно на 550 мест с комфортными групповыми ячейками, музыкальными и физкультурными залами. Их передадут городу, указывается в сообщении.Как подчеркивается в нем, для отделки школ и детских садов используется долговечные материалы, отвечающие современным нормам безопасности.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии школы на 825 мест в составе жилого комплекса Alia на территории бывшего Тушинского аэродрома.

