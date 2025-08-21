https://ria.ru/20250821/drozdenko-2036818534.html
Новую школу в поселке Новоселье Ленобласти проинспектировал Дрозденко
Новую школу в поселке Новоселье Ленобласти проинспектировал Дрозденко - РИА Новости, 21.08.2025
Новую школу в поселке Новоселье Ленобласти проинспектировал Дрозденко
Новую школу в восточной части городского поселка Новоселье Ленобласти, которая откроется 1 сентября, проинспектировал губернатор Александр Дрозденко, сообщает... РИА Новости, 21.08.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг - РИА Новости. Новую школу в восточной части городского поселка Новоселье Ленобласти, которая откроется 1 сентября, проинспектировал губернатор Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба правительства региона. "В восточной части Новоселья 1 сентября откроются новый детский сад и школа, которые возвела компания "ПИК" по соглашению с правительством Ленинградской области. Готовность объектов проверил сегодня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко", - сообщает пресс-служба. Глава Ленобласти рассказал, что проинспектированный объект его удивил. "Уже 1 сентября будет открыта школа, и 1 сентября будет работать детский сад. Причём всегда кажется, что меня уже трудно удивить чем-то новым в школах, но каждый раз они удивляют. Вот сегодня удивили библиотекой - действительно, библиотекой, которая достойна любого серьёзного социального учреждения столицы. И я очень хочу, чтобы такие библиотеки в школах были и развивались", - сказал он. Также губернатор предложил инициативу под названием "Книга в школу", чтобы все желающие, могли дарить школьным библиотекам книги. Ранее сообщалось, что новая школа в Новоселье рассчитана на 22 класса — восемь начальной, 10 основной и четыре старшей ступени. В здании предусмотрены кабинеты химии и физики, мастерские по кулинарии, шитью и деревообработке, универсальные помещения для кружков, библиотека и актовый зал. Для спорта оборудованы тренажёрный и спортивный залы. На территории школы расположены футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола, беговые дорожки и игровые зоны. Рядом со школой создан современный спортивный парк площадью более 6 тысяч квадратных метров. Пространство включает зоны для мини-футбола, волейбола и баскетбола, воркаута и тренажёров, занятий йогой, шахматный уголок, сенсорный сад, игровые площадки и песочницы для детей.
