Силы ПВО сбили 294 беспилотника за сутки
Силы ПВО сбили 294 беспилотника за сутки - РИА Новости, 21.08.2025
Силы ПВО сбили 294 беспилотника за сутки
Российская ПВО за сутки в зоне СВО сбила четыре авиационные бомбы и 294 беспилотника, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Российская ПВО за сутки в зоне СВО сбила четыре авиационные бомбы и 294 беспилотника, сообщило Минобороны РФ в четверг. "Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 294 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении. В министерстве обороны РФ добавили, что авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам производства, хранения и запуска БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.
