Что посадить осенью: какие деревья, кустарники, цветы, овощи можно сажать

Посадка осенью: какие культуры сажать после уборки урожая

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Традиционным временем для посадок в огороде считается весна, но и в осенние месяцы, до наступления первых морозов, дачники продолжают высаживать некоторые культуры семенами и даже в открытый грунт. Можно ли вообще сажать овощи, кустарники и зелень под зиму, в какие сроки, и как делать это правильно — читайте в материале РИА Новости.Как правильно посадить растения осеньюОсенние месяцы для владельцев садов и огородов не менее важны, чем весна. В этот период многие не только заканчивают уборку и решают вопросы хранения урожая, но и уже занимаются посадкой. Этот процесс имеет свои особенности.“Осень — благоприятное время для посадки большинства культур. Правильно проведенная посадка осенью помогает растениям лучше прижиться, а весной — быстрее тронуться в рост. Это также удобная возможность сократить объем работ в весенний период, когда нагрузка на садовода особенно велика”, — отмечает Алексей Горнов, директор Агродепартамента бренда “Пиканта”.По его словам, для осенней посадки важно выбрать подходящий момент. Лучше всего делать это после того, как завершится основной вегетационный сезон и растения перейдут в состояние покоя.Почва остается достаточно теплой, что дает возможность корневой системе укорениться до наступления морозов.“Перед посадкой важно правильно подготовить почву. Землю перекапывают на глубину штыка лопаты, удаляют сорняки и добавляют органические удобрения — перегной или компост. После посадки растение обильно поливают и обязательно мульчируют — это защищает корни от резких температурных колебаний и сохраняет влагу”, — советует специалист.ОвощиОсенняя посадка овощей, или подзимний сев, — это агротехнический прием, при котором семена заделываются в почву поздней осенью или даже в начале зимы. Этот способ позволяет получить ранний урожай и значительно облегчает весенние работы, делится Горнов.Как правило, для этого стараются выбрать культуры, устойчивые к холодам, а также обладающие длительным сроком прорастания. К таким относятся морковь, свекла, озимые лук и чеснок.“Данные растения хорошо переносят зимовку в грунте и быстро развиваются после схода снега”, — говорит эксперт.Еще один важный момент, чтобы осенние посадки прошли успешно: подготовку участка под высаживаемые на зиму культуры необходимо начинать заранее. С этой задачей нужно справиться до того, как ударят первые заморозки.“Землю перекапывают, выравнивают и формируют грядки. В них делают бороздки глубиной 3–5 сантиметров, а рядом оставляют ящики или мешки с сухой землей, чтобы потом использовать её для засыпки. Удобрения — перегной или компост — вносятся осенью. После наступления стабильных холодов, когда почва уже схватилась, но ещё не замёрзла полностью, высевают сухие семена — немного глубже, чем при обычной весенней посадке. Затем семена засыпают заранее подготовленной сухой землёй, слегка уплотняют и мульчируют грядки — это может быть торф, сухая листва или лапник”, — говорит Алексей Горнов.Зимой семена находятся в состоянии покоя, а весной, когда начинает оттаивать почва, они получат влагу от талого снега, набухают и быстро прорастают. Такие растения стартуют раньше, чем те, что посеяны весной, и к наступлению жары уже хорошо окрепнут. В результате подзимний сев позволяет получить урожай на 2–3 недели раньше.Однако нужно избегать типичных ошибок. Нельзя сеять до наступления заморозков — иначе семена могут прорасти и погибнуть. Также не стоит использовать влажные семена, так как они подвержены промерзанию. Слишком мелкий посев приводит к выдуванию семян или их гибели от морозов.ЗеленьОсенью для получения раннего урожая можно высаживать укроп, петрушку, салат, щавель.При этом для каждой культуры есть свои нюансы. Так, укроп советуют высаживать как можно позднее, даже после заморозков, так как он очень быстро всходит. А если погода держится на устойчивом “плюсе”, укроп может прорасти раньше запланированного.Петрушка прорастает заметно медленнее, а ее семена стойко переносят заморозки и холода.ЦветыСпециалисты рекомендуют осенью высаживать многолетние цветы, но делать это до первых заморозков, чтобы они успели прижиться.Так, в начале осени можно высадить луковичные (крокусы, тюльпаны, нарциссы, гиацинты), а также аквилегию, анютины глазки, астильбу, пионы, астры, люпин.ДеревьяОдин из основных принципов осенней посадки большинства культур — успеть до морозов, чтобы растения сумели надежно укорениться. Поэтому начинать стоит уже в первые осенние недели. Считается, что в этот период у дачников больше шансов оценить состояние посадочного материала, да и саженцы зачастую стоят дешевле, чем весной.Важно учитывать и климатические условия. Если в южных областях есть запас теплых дней, то на более северных территориях лучше отдавать предпочтение сортам, устойчивым к низким температурам.Из плодовых деревьев в начале осени можно высадить грушу, яблони, вишню, сливу, рябину.Из декоративных подходят туя и другие хвойные, ива, каштан.КустарникиС кустарниками принципы те же: успеть до сильных заморозков (многим растениям требуется до 10 дней теплой погоды, чтобы прижиться), тщательно отобрать посадочный материал, грамотно ухаживать.Для осенней посадки подходят малина, крыжовник, смородина, можжевельник, акация, гортензия, жимолость.Сроки посадки и пересадкиАлексей Горнов подчеркивает, что важно подобрать правильный момент для посадки. Если сделать это слишком рано, растения начнут развиваться и зимой погибнут, а если затянуть — не успеют укорениться.“Посевы проводят в период, когда температура воздуха стабильно держится около нуля, а верхний слой почвы уже начал подмерзать, но еще поддается обработке. Важно выбрать такой момент, чтобы семена не успели прорасти до наступления морозов — иначе они погибнут. Обычно это конец октября, ноябрь, а в некоторых регионах — даже начало декабря”, — инструктирует Горнов.Плюсы и минусы осенней посадкиУ осенней посадки есть свои преимущества. Прежде всего эксперты отмечают, что в это время почва, как правило, увлажнена, а значит, культурам будет легче укорениться.Кроме того, уменьшается количество вредителей, снижается и риск возникновения болезней.Но есть и минусы:Мнение экспертаАлексей Горнов, директор Агродепартамента бренда “Пиканта”:“Осенью почва еще теплая, а влага распределена равномерно — это идеальные условия для укоренения. Я всегда советую садоводам начинать с простых культур: озимого чеснока и луковичных. А подзимний сев моркови и укропа — отличное решение для тех, кто хочет ранний урожай и меньше работы весной. Главное — строго следовать срокам и не торопиться с посадкой”.

