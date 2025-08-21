https://ria.ru/20250821/brend-2036797346.html
Право использовать бренд "Самарский продукт" получили еще пять компаний
Право использовать бренд "Самарский продукт" получили еще пять компаний
Право использовать бренд "Самарский продукт" получили еще пять компаний
Еще пять новых предприятий получили право использовать региональную символику "Самарский продукт", они подтвердили местное происхождение своей продукции
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Еще пять новых предприятий получили право использовать региональную символику "Самарский продукт", они подтвердили местное происхождение своей продукции, сообщает пресс-служба правительства региона. Решение было принято на заседании комиссии министерства промышленности и торговли Самарской области. В нем принимали участие также и промышленные предприятия региона. "Проект "Самарский продукт: Сделано в Самарской области" помогает повысить узнаваемость местной продукции и укрепить имидж регионального бизнеса. Значимость таких инструментов местного предпринимательства неоднократно подчеркивал губернатор Вячеслав Федорищев", – говорится в сообщении. Новые обладатели права использования региональной символики представляют широкий спектр продукции, включая физиотерапевтический аппарат "Ранет" и генераторы, питьевую воду, соусы, топинги и косметику. Среди заявителей были и те, кто повторно подал заявки на продление сертификата на использование бренда, а также производители одежды, аксессуаров, украшений из дерева и натуральных камней. Участники проекта получат поддержку от регионального правительства. Например, они смогут поучаствовать в выставках и фестивалях, в том числе межрегиональных. Знак "Самарский продукт" привлекает внимание к товарам на ярмарках, направленных на продвижение местной продукции. "Этот проект – эффективный инструмент поддержки самарских производителей, помогающий им расширять рынки сбыта, повышать конкурентоспособность продукции. На сегодня выдано 403 свидетельства с региональной символикой "Самарский продукт" и "Сделано в Самарской области", — прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков, его слова приводит пресс-служба. Заявки на получение свидетельства о присвоении региональной символики принимает департамент торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области. Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Еще пять новых предприятий получили право использовать региональную символику "Самарский продукт", они подтвердили местное происхождение своей продукции, сообщает пресс-служба правительства региона.
Решение было принято на заседании комиссии министерства промышленности и торговли Самарской области. В нем принимали участие также и промышленные предприятия региона.
"Проект "Самарский продукт: Сделано в Самарской области" помогает повысить узнаваемость местной продукции и укрепить имидж регионального бизнеса. Значимость таких инструментов местного предпринимательства неоднократно подчеркивал губернатор Вячеслав Федорищев", – говорится в сообщении.
Новые обладатели права использования региональной символики представляют широкий спектр продукции, включая физиотерапевтический аппарат "Ранет" и генераторы, питьевую воду, соусы, топинги и косметику. Среди заявителей были и те, кто повторно подал заявки на продление сертификата на использование бренда, а также производители одежды, аксессуаров, украшений из дерева и натуральных камней.
Участники проекта получат поддержку от регионального правительства. Например, они смогут поучаствовать в выставках и фестивалях, в том числе межрегиональных. Знак "Самарский продукт" привлекает внимание к товарам на ярмарках, направленных на продвижение местной продукции.
"Этот проект – эффективный инструмент поддержки самарских производителей, помогающий им расширять рынки сбыта, повышать конкурентоспособность продукции. На сегодня выдано 403 свидетельства с региональной символикой "Самарский продукт" и "Сделано в Самарской области", — прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков, его слова приводит пресс-служба.
Заявки на получение свидетельства о присвоении региональной символики принимает департамент торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области.
Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".