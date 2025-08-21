https://ria.ru/20250821/brend-2036797346.html

Право использовать бренд "Самарский продукт" получили еще пять компаний

Право использовать бренд "Самарский продукт" получили еще пять компаний - РИА Новости, 21.08.2025

Право использовать бренд "Самарский продукт" получили еще пять компаний

Еще пять новых предприятий получили право использовать региональную символику "Самарский продукт", они подтвердили местное происхождение своей продукции,... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T17:09:00+03:00

2025-08-21T17:09:00+03:00

2025-08-21T19:47:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941755363_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_e4868870940f3a4a929bf75e45521e3e.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Еще пять новых предприятий получили право использовать региональную символику "Самарский продукт", они подтвердили местное происхождение своей продукции, сообщает пресс-служба правительства региона. Решение было принято на заседании комиссии министерства промышленности и торговли Самарской области. В нем принимали участие также и промышленные предприятия региона. "Проект "Самарский продукт: Сделано в Самарской области" помогает повысить узнаваемость местной продукции и укрепить имидж регионального бизнеса. Значимость таких инструментов местного предпринимательства неоднократно подчеркивал губернатор Вячеслав Федорищев", – говорится в сообщении. Новые обладатели права использования региональной символики представляют широкий спектр продукции, включая физиотерапевтический аппарат "Ранет" и генераторы, питьевую воду, соусы, топинги и косметику. Среди заявителей были и те, кто повторно подал заявки на продление сертификата на использование бренда, а также производители одежды, аксессуаров, украшений из дерева и натуральных камней. Участники проекта получат поддержку от регионального правительства. Например, они смогут поучаствовать в выставках и фестивалях, в том числе межрегиональных. Знак "Самарский продукт" привлекает внимание к товарам на ярмарках, направленных на продвижение местной продукции. "Этот проект – эффективный инструмент поддержки самарских производителей, помогающий им расширять рынки сбыта, повышать конкурентоспособность продукции. На сегодня выдано 403 свидетельства с региональной символикой "Самарский продукт" и "Сделано в Самарской области", — прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков, его слова приводит пресс-служба. Заявки на получение свидетельства о присвоении региональной символики принимает департамент торговли и развития потребительского рынка министерства промышленности и торговли Самарской области. Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

https://ria.ru/20250821/msp-2036521391.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса