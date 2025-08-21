https://ria.ru/20250821/blinovskaja-2036685723.html

Муж Блиновской покинул место ДТП после драки с таксистом

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Алексей Блиновский покинул место ДТП на мотоцикле, на котором ранее произошло его столкновение с такси, передает корреспондент РИА Новости. Как рассказал РИА Новости таксист, Блиновский, обгоняя его справа, снес зеркало с машины. Между мужчинами завязалась перепалка, в результате которой, по словам водителя, он, защищаясь от проявлявшего агрессию оппонента, ударил Блиновского. У него подбит глаза, из-под черной шапки видна местами окровавленная белая повязка. Супруг "королевы марафонов" Елены Блиновской, осужденной на 5 лет по делу об уклонении от уплаты налогов, уточнил РИА Новости, что госпитализация ему не нужна.

