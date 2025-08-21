https://ria.ru/20250821/blagoveschensk-2036820828.html

Лучших экспортеров Дальнего Востока наградили в Благовещенске

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Двадцать первого августа в Благовещенске состоялась торжественная церемония награждения победителей окружного этапа всероссийской премии "Экспортер года" по Дальневосточному федеральному округу, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Лауреаты премии в округе - 31 компания, всего они заняли 40 призовых мест. Это компании, которые в 2024 году добились значительных успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, услуг и объектов интеллектуальной собственности", - говорится в сообщении.Награды лучшим экспортерам Дальнего Востока вручили губернатор Амурской области Василий Орлов, заместитель председателя правительства Амурской области Павел Пузанов, заместитель директора департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Артур Галиуллин, и.о. начальника управления развития продукции АПК Минсельхоза России Артур Шамсиев, вице-президент Российского экспортного центра Александр Молодцов и министр внешних связей и туризма Амурской области Екатерина Киреева."Главным внешним партнером для нас является Китайская Народная Республика. Сейчас более 60% внешнего торгового оборота региона приходится на Китай. За последние пять лет экспорт в КНР вырос втрое. В основном ведутся поставки продукции сельского хозяйства, в том числе сельхозпереработки. Также мы начали активно экспортировать продукцию, которая производится на площадке газохимического кластера", - сказал глава Приамурья Василий Орлов."Благовещенск стремится стать центром российско-китайского сотрудничества. По поручению президента России у нас создается федеральный центр компетенций по развитию делового сотрудничества с КНР, который будет помогать бизнесу, а также строится транспортно-логистическая инфраструктура. Идея по созданию федерального центра компетенций была презентована на форуме "Сильные идеи для нового времени" президенту Владимиру Владимировичу Путину. Этот проект реализуется в очень плотном сотрудничестве с Российским экспортным центром", - добавил он.Губернатор Амурской области подчеркнул, что в регионе проводится много активностей между Россией и Китаем: более 200 мероприятий ежегодно. Среди экономических он отдельно отметил "АмурЭкспоФорум", который является выездной площадкой Восточного экономического форума.Компании-участницы конкурса активно пользуются федеральными и региональными мерами поддержки. Примечательно, что 84% из них являются пользователями государственной цифровой платформы "Мой экспорт"."Помощь доступна на каждом этапе пути экспортера: от выбора рынка и поиска партнера до компенсации затрат на транспортировку продукции за рубеж. В прошлом году при содействии РЭЦ экспортеры округа поставили продукцию на сумму свыше 240 миллиардов рублей. Комплексную поддержку получили около 1700 компаний округа", - сообщил вице-президент Российского экспортного центра Александр Молодцов.Всероссийская премия "Экспортер года", учрежденная правительством РФ, - это знак государственного признания заслуг экспортеров в укреплении национальной экономики и продвижении конкурентоспособной российской продукции на зарубежные рынки.Отбор победителей конкурса проходит в два этапа: сначала определяются лучшие экспортеры в каждом из восьми федеральных округов, а затем - национальные лидеры среди победителей окружных этапов. Торжественная церемония награждения федеральных лауреатов состоится на международном форуме "Сделано в России", который состоится 21 октября в Москве, регистрация на него уже открыта.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".

