Рейтинг@Mail.ru
Четыре жителя Новгородской области наградили за вклад в предпринимательство - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
18:01 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/biznes-2036820010.html
Четыре жителя Новгородской области наградили за вклад в предпринимательство
Четыре жителя Новгородской области наградили за вклад в предпринимательство - РИА Новости, 21.08.2025
Четыре жителя Новгородской области наградили за вклад в предпринимательство
В Новгородской области четыре жителя получили почетные знаки "За заслуги в развитии предпринимательства" от врио губернатора региона Александра Дронова,... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T18:01:00+03:00
2025-08-21T18:01:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
новгородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102228/29/1022282971_0:283:2400:1633_1920x0_80_0_0_538ff797ae0c18889f0fbc3e01a2bad3.jpg
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Новгородской области четыре жителя получили почетные знаки "За заслуги в развитии предпринимательства" от врио губернатора региона Александра Дронова, сообщает пресс-служба областного министерства инвестиционной политики. Награды получили председатель совета некоммерческого партнерства крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и личных подсобных хозяйств Новгородской области Иван Пиреев; председатель комитета областной думы по бюджету, налогам и тарифам Анатолий Федотов; председатель комитета региональной думы по экономической политике, промышленности, малому и среднему предпринимательству и инновационному развитию Николай Верига. По словам министра инвестиционной политики Новгородской области Дениса Носачева, каждый из награжденных немало сделал для укрепления региональной экономики. "С прошлого года вручением почетных знаков мы благодарим предпринимателей за ежедневный труд, создание рабочих мест, инвестирование, добрые дела. Также данной наградой говорим спасибо тем, кто помогает улучшать условия для развития бизнеса, в том числе в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Думаю, что церемония вручения знаков станет хорошей традицией", – приводит пресс-служба слова министра.
https://ria.ru/20250820/predprinimatelstvo-2036572116.html
новгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102228/29/1022282971_124:0:2400:1707_1920x0_80_0_0_2f67c66aad32c34a23a2ec7d7ec89041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , новгородская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Новгородская область
Четыре жителя Новгородской области наградили за вклад в предпринимательство

Четырем жителям Новгородской области вручили награды за вклад в развитие бизнеса

© Fotolia / FotolEdhar Деловое рукопожатие
Деловое рукопожатие - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© Fotolia / FotolEdhar
Деловое рукопожатие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Новгородской области четыре жителя получили почетные знаки "За заслуги в развитии предпринимательства" от врио губернатора региона Александра Дронова, сообщает пресс-служба областного министерства инвестиционной политики.
Награды получили председатель совета некоммерческого партнерства крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и личных подсобных хозяйств Новгородской области Иван Пиреев; председатель комитета областной думы по бюджету, налогам и тарифам Анатолий Федотов; председатель комитета региональной думы по экономической политике, промышленности, малому и среднему предпринимательству и инновационному развитию Николай Верига.
По словам министра инвестиционной политики Новгородской области Дениса Носачева, каждый из награжденных немало сделал для укрепления региональной экономики.
"С прошлого года вручением почетных знаков мы благодарим предпринимателей за ежедневный труд, создание рабочих мест, инвестирование, добрые дела. Также данной наградой говорим спасибо тем, кто помогает улучшать условия для развития бизнеса, в том числе в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Думаю, что церемония вручения знаков станет хорошей традицией", – приводит пресс-служба слова министра.
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Нижегородская область выбрала 20 победителей конкурса бизнес-проектов
20 августа, 18:04
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаНовгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала