Четыре жителя Новгородской области наградили за вклад в предпринимательство

Четыре жителя Новгородской области наградили за вклад в предпринимательство - РИА Новости, 21.08.2025

Четыре жителя Новгородской области наградили за вклад в предпринимательство

В Новгородской области четыре жителя получили почетные знаки "За заслуги в развитии предпринимательства" от врио губернатора региона Александра Дронова

2025-08-21T18:01:00+03:00

2025-08-21T18:01:00+03:00

2025-08-21T18:01:00+03:00

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. В Новгородской области четыре жителя получили почетные знаки "За заслуги в развитии предпринимательства" от врио губернатора региона Александра Дронова, сообщает пресс-служба областного министерства инвестиционной политики. Награды получили председатель совета некоммерческого партнерства крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и личных подсобных хозяйств Новгородской области Иван Пиреев; председатель комитета областной думы по бюджету, налогам и тарифам Анатолий Федотов; председатель комитета региональной думы по экономической политике, промышленности, малому и среднему предпринимательству и инновационному развитию Николай Верига. По словам министра инвестиционной политики Новгородской области Дениса Носачева, каждый из награжденных немало сделал для укрепления региональной экономики. "С прошлого года вручением почетных знаков мы благодарим предпринимателей за ежедневный труд, создание рабочих мест, инвестирование, добрые дела. Также данной наградой говорим спасибо тем, кто помогает улучшать условия для развития бизнеса, в том числе в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Думаю, что церемония вручения знаков станет хорошей традицией", – приводит пресс-служба слова министра.

новгородская область

