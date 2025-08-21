Рейтинг@Mail.ru
Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Север" - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:18 21.08.2025 (обновлено: 14:44 21.08.2025)
https://ria.ru/20250821/belousov-2036721770.html
Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Север"
Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Север" - РИА Новости, 21.08.2025
Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Север"
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Север" и поставил ряд задач, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T14:18:00+03:00
2025-08-21T14:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036727682_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c2276b5ef6b905fccc3022c452022a4f.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Север" и поставил ряд задач, сообщило Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Север", где заслушал доклады по текущей обстановке, характеру действий противника в зоне ответственности группировки, а также поставил ряд задач", - говорится в сообщении. Министр осмотрел основные средства противодействия беспилотным летательным аппаратам противника, которые военнослужащие группировки дорабатывают с учетом опыта применения в зоне СВО и результативно применяют в ходе решения боевых задач на линии боевого соприкосновения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Белоусов инспектирует группировку войск "Север"
Белоусов провел совещание и поставил задачи в пункте управления группировки "Север", сообщили в Минобороны России.
2025-08-21T14:18
true
PT0M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036727682_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2aa95159ae823754e7afb19fffe3cef4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Север"

Белоусов провел совещание и поставил задачи на пункте управления "Севера"

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Север" и поставил ряд задач, сообщило Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Север", где заслушал доклады по текущей обстановке, характеру действий противника в зоне ответственности группировки, а также поставил ряд задач", - говорится в сообщении.
Министр осмотрел основные средства противодействия беспилотным летательным аппаратам противника, которые военнослужащие группировки дорабатывают с учетом опыта применения в зоне СВО и результативно применяют в ходе решения боевых задач на линии боевого соприкосновения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАндрей Белоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала