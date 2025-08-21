https://ria.ru/20250821/belousov-2036721770.html
Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Север"
Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Север" - РИА Новости, 21.08.2025
Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Север"
Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Север" и поставил ряд задач, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.08.2025
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Север" и поставил ряд задач, сообщило Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Север", где заслушал доклады по текущей обстановке, характеру действий противника в зоне ответственности группировки, а также поставил ряд задач", - говорится в сообщении. Министр осмотрел основные средства противодействия беспилотным летательным аппаратам противника, которые военнослужащие группировки дорабатывают с учетом опыта применения в зоне СВО и результативно применяют в ходе решения боевых задач на линии боевого соприкосновения.
