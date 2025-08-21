https://ria.ru/20250821/belousov-2036721770.html

Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Север"

Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Север" - РИА Новости, 21.08.2025

Белоусов провел совещание на пункте управления группировки войск "Север"

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Север" и поставил ряд задач, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T14:18:00+03:00

2025-08-21T14:18:00+03:00

2025-08-21T14:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

андрей белоусов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036727682_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c2276b5ef6b905fccc3022c452022a4f.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Север" и поставил ряд задач, сообщило Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провел рабочее совещание на пункте управления группировки войск "Север", где заслушал доклады по текущей обстановке, характеру действий противника в зоне ответственности группировки, а также поставил ряд задач", - говорится в сообщении. Министр осмотрел основные средства противодействия беспилотным летательным аппаратам противника, которые военнослужащие группировки дорабатывают с учетом опыта применения в зоне СВО и результативно применяют в ходе решения боевых задач на линии боевого соприкосновения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Белоусов инспектирует группировку войск "Север" Белоусов провел совещание и поставил задачи в пункте управления группировки "Север", сообщили в Минобороны России. 2025-08-21T14:18 true PT0M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, андрей белоусов