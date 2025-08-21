Бабушкина: Законопроект по профобучению могут принять на федеральном уровне

Рейтинг@Mail.ru
Свердловская область
 
15:16 21.08.2025
2025-08-21T15:16:00+03:00
2025-08-21T15:16:00+03:00
свердловская область
свердловская область
людмила бабушкина
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Закон, разработанный в Свердловской области по профессиональному обучению выпускников девятых классов, не сдавших ОГЭ, может быть принят на федеральном уровне уже осенью, сообщила председатель Законодательного Собрания области Людмила Бабушкина. Она рассказала, что Госдума уже направила на рассмотрение в регионы проект федерального закона № 969143-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". В документе предлагается закрепить возможность для девятиклассников, не прошедших успешно государственную итоговую аттестацию, право пройти бесплатное обучение по программам профессиональной подготовки рабочего, служащего. Бабушкина напомнила, что за основу законопроекта взят "Закон об образовании в Свердловской области", согласно которому с 2024 года у свердловских школьников, которые не сдали ОГЭ и не получили аттестат, есть шанс получить образование в учреждениях профтехобразования, где им помогают сдать экзамены и обучиться профессии. "Мы в Свердловской области приняли закон о поддержке таких детей. Они получают возможность поступления на одну из рабочих специальностей из утвержденного перечня и параллельно готовятся к сдаче ЕГЭ. Спасибо федеральным законодателям, что они поддержали нашу инициативу. Мы ожидаем, что уже в ходе осенней сессии Госдума обсудит соответствующие поправки в закон "Об образовании", – привели слова Бабушкиной в пресс-службе регионального парламента.
Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкин. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Закон, разработанный в Свердловской области по профессиональному обучению выпускников девятых классов, не сдавших ОГЭ, может быть принят на федеральном уровне уже осенью, сообщила председатель Законодательного Собрания области Людмила Бабушкина.
Она рассказала, что Госдума уже направила на рассмотрение в регионы проект федерального закона № 969143-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". В документе предлагается закрепить возможность для девятиклассников, не прошедших успешно государственную итоговую аттестацию, право пройти бесплатное обучение по программам профессиональной подготовки рабочего, служащего.
Бабушкина напомнила, что за основу законопроекта взят "Закон об образовании в Свердловской области", согласно которому с 2024 года у свердловских школьников, которые не сдали ОГЭ и не получили аттестат, есть шанс получить образование в учреждениях профтехобразования, где им помогают сдать экзамены и обучиться профессии.
"Мы в Свердловской области приняли закон о поддержке таких детей. Они получают возможность поступления на одну из рабочих специальностей из утвержденного перечня и параллельно готовятся к сдаче ЕГЭ. Спасибо федеральным законодателям, что они поддержали нашу инициативу. Мы ожидаем, что уже в ходе осенней сессии Госдума обсудит соответствующие поправки в закон "Об образовании", – привели слова Бабушкиной в пресс-службе регионального парламента.
Председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина
Бабушкина: строители ввели 1,6 млн квадратных метров жилья на Среднем Урале
8 августа, 10:13
 
