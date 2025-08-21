https://ria.ru/20250821/armenija-2036748789.html

Защита арестованного архиепископа Галстаняна отказалась участвовать в суде

ЕРЕВАН, 21 авг – РИА Новости. Защита арестованного в Армении архиепископа Баграта Галстаняна и его сторонников отказалась участвовать в проходящем в четверг в Ереване судебном процессе над ними, протестуя против действий судьи, заявил адвокат Ваан Ованнисян. "Сегодня мы не будем участвовать в судебном заседании. Мы не можем войти в зал заседаний, где нет суда, созданного на основании закона, где не осуществляется правосудие. Мы не можем своим участием легитимизировать этот суд", - заявил Ованнисян журналистам. По его словам, о своих дальнейших действиях защита сообщит дополнительно. Он добавил, что обсуждение вопроса о мере пресечения без участия адвокатов незаконно. Однако, несмотря на отсутствие адвокатов, судья принял решение провести заседание и обсудить вопрос о продлении ареста архиепископу и его сторонникам. Обвинение просит продлить арест арестованным на три месяца. В конце июня архиепископ Баграт, являющийся политическим противником премьера Армении Никола Пашиняна, и 17 его сторонников были арестованы в Армении в рамках уголовного дела о попытке "захвата власти". Адвокат архиепископа Сергей Арутюнян сообщил, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям о терроризме, беспорядкам и узурпации власти. Он назвал эти обвинения смешными, а сам процесс - политическим преследованием. Ранее в следственном комитете сообщили, что в отношении 18 человек возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к терроризму и узурпации власти. Семнадцать обвиняемых арестованы, в отношении одного применены административный надзор и подписка о невыезде. На минувшей неделе адвокат архиепископа Баграта Ованнес Худоян заявил, что аудиозаписи "прослушки" его подзащитного, которые были приобщены к уголовному делу, были смонтированы следствием. В подтверждение своих слов он опубликовал в соцсетях оригиналы аудиозаписей. После этого архиепископ обратился к генеральному прокурору Армении Анне Вардапетян, назвав выдвинутые против него обвинения сфальсифицированной постановкой. Он поинтересовался у генпрокурора, готова ли она извиниться и покаяться за некомпетентное, политизированное поведение. Владыка пообещал также принять все законные меры для привлечения к ответственности организаторов "этого позора". Отношения между властями Армении и Армянской апостольской церковью резко обострились после того, как Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить за государством решающую роль в этом процессе. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* принадлежит компании Meta, запрещенной в России как экстремистской

