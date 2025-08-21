https://ria.ru/20250821/anokhin-2036812071.html

Анохин: школу в Печерске откроем в 2026 году при поддержке ДОМ.РФ

Анохин: школу в Печерске откроем в 2026 году при поддержке ДОМ.РФ - РИА Новости, 21.08.2025

Анохин: школу в Печерске откроем в 2026 году при поддержке ДОМ.РФ

В конце следующего года в Печерске откроется новая школа на 726 мест, которая строится при поддержке ДОМ.РФ, сообщил губернатор Смоленской области Василий... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T17:32:00+03:00

2025-08-21T17:32:00+03:00

2025-08-21T17:32:00+03:00

смоленская область

смоленская область

василий анохин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982393252_0:134:3033:1840_1920x0_80_0_0_34219a0a4e9c3a2f6068d5a67550598b.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В конце следующего года в Печерске откроется новая школа на 726 мест, которая строится при поддержке ДОМ.РФ, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Глава региона на X Всероссийском форуме "Развитие малых городов и исторических поселений" в Казани провел встречу с заместителем генерального директора ДОМ.РФ Денисом Филипповым. На встрече обсудили результаты совместной работы и планы взаимодействия. "При поддержке ДОМ.РФ в ноябре прошлого года начали строительство техношколы "Феникс" в Печерске Смоленского муниципального округа. Школа на 726 мест откроется к концу 2026 года, она разгрузит местные учебные заведения и улучшит качество образования детей. На строительство выделено свыше 1,5 миллиарда рублей", - сообщил губернатор в своем телеграм-канале. Анохин добавил, что при содействии компании в оборот вовлечено более тысячи гектар федеральных земель, где возможно строительство более 520 тысяч квадратных метров жилья. Из них больше 340 гектаров передано под строительство домов для многодетных семей. Это почти 68 тысяч квадратных метров нового жилья. "Большое внимание уделяем развитию городской среды. Компания направила порядка 109 миллионов рублей на благоустройство Реадовского парка в Смоленске. Уже завершены работы по укладке брусчатки на территории Кургана Бессмертия, установлены новое освещение и системы видеонаблюдения. Сейчас подрядчик приступил к облицовке подпорных стен гранитными плитами. В ближайшее время в парке появятся велодорожки и пешеходные маршруты", - рассказал губернатор. В числе других направлений совместной работы — сохранение культурного наследия. В дальнейшем рассматривают участие региона в программе лизинга техники. Кроме того, совместно с Щербинским лифтостроительным заводом планируют обновить лифтовое хозяйство. "Благодарю Дениса Сергеевича за продуктивный разговор. При федеральной поддержке мы системно и последовательно решаем задачи социально-экономического развития региона", - резюмировал Анохин.

https://ria.ru/20250819/anokhin-2036391549.html

https://ria.ru/20250818/smolensk-2036179926.html

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

смоленская область, василий анохин