Рейтинг@Mail.ru
Анохин: школу в Печерске откроем в 2026 году при поддержке ДОМ.РФ - РИА Новости, 21.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
17:32 21.08.2025
https://ria.ru/20250821/anokhin-2036812071.html
Анохин: школу в Печерске откроем в 2026 году при поддержке ДОМ.РФ
Анохин: школу в Печерске откроем в 2026 году при поддержке ДОМ.РФ - РИА Новости, 21.08.2025
Анохин: школу в Печерске откроем в 2026 году при поддержке ДОМ.РФ
В конце следующего года в Печерске откроется новая школа на 726 мест, которая строится при поддержке ДОМ.РФ, сообщил губернатор Смоленской области Василий... РИА Новости, 21.08.2025
2025-08-21T17:32:00+03:00
2025-08-21T17:32:00+03:00
смоленская область
смоленская область
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982393252_0:134:3033:1840_1920x0_80_0_0_34219a0a4e9c3a2f6068d5a67550598b.jpg
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В конце следующего года в Печерске откроется новая школа на 726 мест, которая строится при поддержке ДОМ.РФ, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин. Глава региона на X Всероссийском форуме "Развитие малых городов и исторических поселений" в Казани провел встречу с заместителем генерального директора ДОМ.РФ Денисом Филипповым. На встрече обсудили результаты совместной работы и планы взаимодействия. "При поддержке ДОМ.РФ в ноябре прошлого года начали строительство техношколы "Феникс" в Печерске Смоленского муниципального округа. Школа на 726 мест откроется к концу 2026 года, она разгрузит местные учебные заведения и улучшит качество образования детей. На строительство выделено свыше 1,5 миллиарда рублей", - сообщил губернатор в своем телеграм-канале. Анохин добавил, что при содействии компании в оборот вовлечено более тысячи гектар федеральных земель, где возможно строительство более 520 тысяч квадратных метров жилья. Из них больше 340 гектаров передано под строительство домов для многодетных семей. Это почти 68 тысяч квадратных метров нового жилья. "Большое внимание уделяем развитию городской среды. Компания направила порядка 109 миллионов рублей на благоустройство Реадовского парка в Смоленске. Уже завершены работы по укладке брусчатки на территории Кургана Бессмертия, установлены новое освещение и системы видеонаблюдения. Сейчас подрядчик приступил к облицовке подпорных стен гранитными плитами. В ближайшее время в парке появятся велодорожки и пешеходные маршруты", - рассказал губернатор. В числе других направлений совместной работы — сохранение культурного наследия. В дальнейшем рассматривают участие региона в программе лизинга техники. Кроме того, совместно с Щербинским лифтостроительным заводом планируют обновить лифтовое хозяйство. "Благодарю Дениса Сергеевича за продуктивный разговор. При федеральной поддержке мы системно и последовательно решаем задачи социально-экономического развития региона", - резюмировал Анохин.
https://ria.ru/20250819/anokhin-2036391549.html
https://ria.ru/20250818/smolensk-2036179926.html
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982393252_55:0:2786:2048_1920x0_80_0_0_7a07022bdce06ebccc064b7681d593c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Василий Анохин
Анохин: школу в Печерске откроем в 2026 году при поддержке ДОМ.РФ

Василий Анохин: школу в Печерске откроем в 2026 году при поддержке ДОМ.РФ

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
© РИА Новости / Михаил Метцель
Перейти в медиабанк
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. В конце следующего года в Печерске откроется новая школа на 726 мест, которая строится при поддержке ДОМ.РФ, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Глава региона на X Всероссийском форуме "Развитие малых городов и исторических поселений" в Казани провел встречу с заместителем генерального директора ДОМ.РФ Денисом Филипповым. На встрече обсудили результаты совместной работы и планы взаимодействия.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
Анохин: Москва поставит в Смоленскую область дополнительные трамваи
19 августа, 20:52
"При поддержке ДОМ.РФ в ноябре прошлого года начали строительство техношколы "Феникс" в Печерске Смоленского муниципального округа. Школа на 726 мест откроется к концу 2026 года, она разгрузит местные учебные заведения и улучшит качество образования детей. На строительство выделено свыше 1,5 миллиарда рублей", - сообщил губернатор в своем телеграм-канале.
Анохин добавил, что при содействии компании в оборот вовлечено более тысячи гектар федеральных земель, где возможно строительство более 520 тысяч квадратных метров жилья. Из них больше 340 гектаров передано под строительство домов для многодетных семей. Это почти 68 тысяч квадратных метров нового жилья.
"Большое внимание уделяем развитию городской среды. Компания направила порядка 109 миллионов рублей на благоустройство Реадовского парка в Смоленске. Уже завершены работы по укладке брусчатки на территории Кургана Бессмертия, установлены новое освещение и системы видеонаблюдения. Сейчас подрядчик приступил к облицовке подпорных стен гранитными плитами. В ближайшее время в парке появятся велодорожки и пешеходные маршруты", - рассказал губернатор.
В числе других направлений совместной работы — сохранение культурного наследия. В дальнейшем рассматривают участие региона в программе лизинга техники. Кроме того, совместно с Щербинским лифтостроительным заводом планируют обновить лифтовое хозяйство.
"Благодарю Дениса Сергеевича за продуктивный разговор. При федеральной поддержке мы системно и последовательно решаем задачи социально-экономического развития региона", - резюмировал Анохин.
Виды города Смоленска - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Василий Анохин: на Смоленщине уже собрана четверть урожая зерновых
18 августа, 23:28
 
Смоленская областьСмоленская областьВасилий Анохин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала