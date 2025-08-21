https://ria.ru/20250821/aktivisty-2036800141.html

Воробьев пообщался с подмосковными активистами "Движения первых"

Воробьев пообщался с подмосковными активистами "Движения первых"

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался с активистами подмосковного отделения Российского движения детей и молодежи, сообщает пресс-служба регионального правительства. В Красногорске прошло очередное заседание Координационного совета при губернаторе по взаимодействию с "Движением первых". На сегодняшний день региональное отделение насчитывает почти 589 тысяч детей и подростков – это школьники и студенты со всех уголков Подмосковья, а также свыше 74 тысяч наставников – педагоги, родители и добровольцы, в числе которых участники СВО. За год в области количество участников движения увеличилось на 200 тысяч человек. В ходе встречи ребята рассказали губернатору о проектах, которые они реализуют в Подмосковье, и участии в различных, в том числе всероссийских, мероприятиях, уточнили в пресс-службе. Как отметил Воробьев, "Движение первых" объединяет огромное количество ребят по всей стране. "У нас порядка 600 тысяч активных, неравнодушных девчонок и мальчишек, которые вынашивают и реализуют свои замыслы, мечты, просто делают добрые дела. Мне кажется, что это очень здорово, когда школьники разных возрастов знакомятся, обсуждают актуальную повестку, находятся в поиске важных инициатив. Очень рад, что мы имеем возможность встречаться, чтобы обмениваться чем-то интересным и полезным", – сказал Воробьев ребятам, его слова приводит пресс-служба. Губернатор добавил, что у школьников очень большая вовлеченность, кто-то из них пишет стихи нашим бойцам, рисует, делает что-то руками, кто-то для своего города придумывает заметные мероприятия, которые объединяют. "Вы генерите идеи, предлагаете проекты. И наша задача – донести до вас, что все полезные, интересные и креативные инициативы мы поддержим. Мы – те, кто хотел бы вместе с вами эти смелые идеи реализовывать. Чем больше вы будете предлагать, тем заметнее будет движение. Кроме того, это отличная возможность самореализации", – сказал Воробьев. На сегодняшний день в школах, колледжах, учреждениях дополнительного образования детей, вузах и молодежных центрах работают более 1 тысячи первичных отделений "Движения первых", в муниципалитетах создано 50 местных отделений, при которых действуют детские Советы первых. При поддержке области активисты "Движения первых" проводят множество мероприятий, в том числе спортивных, культурных, военно-патриотических, турслеты и т.д. Кроме того, участвуют в различных проектах, например, в рамках акции "Доброе дело" собирают гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети и нашлемники для бойцов, которые сейчас на передовой, изготавливают окопные свечи и т.д. Ребята принимают участие в различных окружных и федеральных форумах и мероприятиях. Активисты из Подмосковья уже побывали в Туле, Костроме и Ижевске. До конца 2025 года запланировано еще порядка 20 слетов и конкурсов по всей стране, куда отправятся 170 ребят. Осенью в оздоровительном лагере "Литвиново" прошла специальная смена для 100 активистов движения, в числе которых победители региональных и федеральных проектов, участники Совета первых, а также дети бойцов СВО. А этим летом "Движение первых" совместно с "Навигаторами детства" начало проводить летние смены на базе центра военно-патриотического воспитания "Авангард" – "Юные патриоты Подмосковья" для младших школьников и "Растим патриотов России!" для старших. Более 4 тысяч ребят из 57 муниципалитетов смогли не только отдохнуть, но и пройти образовательную программу. Первое подмосковное отделение начало работу в декабре 2022 года, а вначале 2025 года на базе Российского университета кооперации в Мытищах открылся региональный Дом Движения первых, полностью оборудованный необходимой мебелью и техникой.

