"Похуже мороза": синоптики рассказали, какая аномалия ждет Россию зимой
19:20 20.08.2025
"Похуже мороза": синоптики рассказали, какая аномалия ждет Россию зимой
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Зима 2025-2026 станет еще одним доказательством — климат России меняется кардинально и безвозвратно. Климатологи фиксируют необратимые изменения, предстоящая зима станет очередным тревожным звонком, но это лишь прелюдия к тому, что ждет страну в ближайшие десятилетия. Почему ученые говорят о грядущей катастрофе и готова ли Россия к жизни без привычной погоды?Прощай, русская зима"Жестких зим не будет очень долго. Я предполагаю, еще сотни лет. А в Москве мы никогда в жизни не увидим продолжительного 30-градусного холода", — заявил академик РАН Владимир Клименко.Это не временное потепление, а новая климатическая реальность. Эксперт по климату Алексей Кокорин из фонда "Природа и люди" дает еще более пугающий прогноз: "Теплых зим будет больше, вероятно, в два-три раза" по сравнению с предыдущими тридцатью годами.Прошлая зима в столице уже почти побила рекорд — средняя температура составляла 0..+2°C. И это только начало. Каждый год последнего десятилетия входит в топ-10 самых теплых в истории наблюдений.Почему Россия тает быстрее другихГеография сыграла с нашей страной злую шутку. Россия нагревается в 2,5 раза быстрее других частей мира. Две трети территории находятся в приполярных широтах, где изменения климата ощущаются острее всего. Плюс огромная часть России — это суша, которая теплеет быстрее океана.Результат — цепная реакция разрушений. Уже сейчас страну регулярно накрывают засухи, ураганы, торнадо и лесные пожары. "Количество экстремальных погодных событий будет увеличиваться, и 2025 год это продемонстрирует", — предупреждает Александр Шувалов, руководитель прогностического центра "Метео".Россия без снега: цена теплой зимыТеплая зима кажется подарком, но это троянский конь. Экономические потери уже исчисляются миллиардами. Атомные и тепловые электростанции в Ростовской и Свердловской областях не смогут вырабатывать достаточно электричества — для охлаждения реакторов нужна вода, которой становится все меньше.Отопительный сезон сократится на 15-20 дней, но экономии не будет. Устаревшие котельные не могут подстраиваться под резкие температурные перепады, боясь повредить оборудование. Итог — массовые недогревы и перегревы в домах россиян.Хуже всего придется югу страны. Краснодарский край и Поволжье через 30-50 лет могут стать непригодными для выращивания пшеницы и других зерновых. Летний период увеличится, зимний сократится, а осадков станет критически мало.На севере другая беда — таяние вечной мерзлоты разрушит фундамент городов. Под угрозой целые населенные пункты в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах, Якутии, на Чукотке. Здания, дороги, трубопроводы — все это может рухнуть в считанные годы.Массовая миграция с юга и севера увеличит нагрузку на центральные регионы. Специалисты не исключают катастрофический дефицит пресной воды — на территории, где живут 70% россиян, может оставаться всего 10% водных ресурсов.Зима 2025-2026: прогноз хаоса по всей странеПредстоящая зима обещает стать одной из самых непредсказуемых в истории. Причина — рекордный нагрев Мирового океана, который провоцирует мощные атмосферные процессы по всей России."Мы фиксируем усиление меридиональных процессов в атмосфере. Холодный арктический воздух чаще будет сталкиваться с теплыми южными потоками. Итог — резкие температурные качели и экстремальные осадки", — объясняет климатолог Алексей Кокорин.Уже к концу осени станет ясно — зима будет особенной. Ноябрь начнется с сюрпризов. Снег выпадет в середине месяца, но устойчивый покров установится только к декабрю. Из-за мокрого снега жителей ждет гололед.Декабрь и январь принесут температурную путаницу. В декабре потепление на 2°C, в январе — на 3°C выше нормы. Высокая влажность усилит ощущение холода, а чередование оттепелей и морозов превратит дороги в каток.Февраль в европейской части России станет пиком погодного хаоса. Осадков будет вдвое больше нормы, температура превысит средние показатели на 4°C. Перепады будут экстремальными: днем +3°C, ночью до -15°C.Специалист по чрезвычайным ситуациям Сергей Морозов предупреждает об особой опасности: "Ледяной дождь — самый опасный сценарий. В 2010 году он оставил без света целые регионы".Москву парализуетСтолица ощутит все прелести новой климатической реальности. Академик Клименко прогнозирует: зима будет теплее нормы, снега достаточно, но с большим количеством оттепелей. Значительная часть осадков выпадет дождем и мокрым снегом.Москвичам стоит готовиться к транспортному коллапсу — ожидаются задержки авиарейсов, рост аварийности и перебои в работе общественного транспорта. Врачи советуют контролировать давление и выбирать обувь с нескользящей подошвой — скачки температур особенно тяжело переносят люди с сердечно-сосудистыми проблемами.Главная угроза зимы — не морозы, а постоянная нестабильность. То дождь, то снег, то ледяной дождь. Владельцам частных домов придется заранее укреплять жилье и готовить запасы на случай отключений электричества.Русская зима, воспетая поэтами и ставшая частью национального кода, уходит в прошлое. Возможно, навсегда.
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Зима 2025-2026 станет еще одним доказательством — климат России меняется кардинально и безвозвратно. Климатологи фиксируют необратимые изменения, предстоящая зима станет очередным тревожным звонком, но это лишь прелюдия к тому, что ждет страну в ближайшие десятилетия. Почему ученые говорят о грядущей катастрофе и готова ли Россия к жизни без привычной погоды?

Прощай, русская зима

"Жестких зим не будет очень долго. Я предполагаю, еще сотни лет. А в Москве мы никогда в жизни не увидим продолжительного 30-градусного холода", — заявил академик РАН Владимир Клименко.
Это не временное потепление, а новая климатическая реальность. Эксперт по климату Алексей Кокорин из фонда "Природа и люди" дает еще более пугающий прогноз: "Теплых зим будет больше, вероятно, в два-три раза" по сравнению с предыдущими тридцатью годами.
Прошлая зима в столице уже почти побила рекорд — средняя температура составляла 0..+2°C. И это только начало. Каждый год последнего десятилетия входит в топ-10 самых теплых в истории наблюдений.

Почему Россия тает быстрее других

География сыграла с нашей страной злую шутку. Россия нагревается в 2,5 раза быстрее других частей мира. Две трети территории находятся в приполярных широтах, где изменения климата ощущаются острее всего. Плюс огромная часть России — это суша, которая теплеет быстрее океана.
Результат — цепная реакция разрушений. Уже сейчас страну регулярно накрывают засухи, ураганы, торнадо и лесные пожары. "Количество экстремальных погодных событий будет увеличиваться, и 2025 год это продемонстрирует", — предупреждает Александр Шувалов, руководитель прогностического центра "Метео".
Россия без снега: цена теплой зимы

Теплая зима кажется подарком, но это троянский конь. Экономические потери уже исчисляются миллиардами. Атомные и тепловые электростанции в Ростовской и Свердловской областях не смогут вырабатывать достаточно электричества — для охлаждения реакторов нужна вода, которой становится все меньше.
Отопительный сезон сократится на 15-20 дней, но экономии не будет. Устаревшие котельные не могут подстраиваться под резкие температурные перепады, боясь повредить оборудование. Итог — массовые недогревы и перегревы в домах россиян.
Хуже всего придется югу страны. Краснодарский край и Поволжье через 30-50 лет могут стать непригодными для выращивания пшеницы и других зерновых. Летний период увеличится, зимний сократится, а осадков станет критически мало.
На севере другая беда — таяние вечной мерзлоты разрушит фундамент городов. Под угрозой целые населенные пункты в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах, Якутии, на Чукотке. Здания, дороги, трубопроводы — все это может рухнуть в считанные годы.
Массовая миграция с юга и севера увеличит нагрузку на центральные регионы. Специалисты не исключают катастрофический дефицит пресной воды — на территории, где живут 70% россиян, может оставаться всего 10% водных ресурсов.

Зима 2025-2026: прогноз хаоса по всей стране

Предстоящая зима обещает стать одной из самых непредсказуемых в истории. Причина — рекордный нагрев Мирового океана, который провоцирует мощные атмосферные процессы по всей России.
"Мы фиксируем усиление меридиональных процессов в атмосфере. Холодный арктический воздух чаще будет сталкиваться с теплыми южными потоками. Итог — резкие температурные качели и экстремальные осадки", — объясняет климатолог Алексей Кокорин.
Уже к концу осени станет ясно — зима будет особенной. Ноябрь начнется с сюрпризов. Снег выпадет в середине месяца, но устойчивый покров установится только к декабрю. Из-за мокрого снега жителей ждет гололед.
Декабрь и январь принесут температурную путаницу. В декабре потепление на 2°C, в январе — на 3°C выше нормы. Высокая влажность усилит ощущение холода, а чередование оттепелей и морозов превратит дороги в каток.
Февраль в европейской части России станет пиком погодного хаоса. Осадков будет вдвое больше нормы, температура превысит средние показатели на 4°C. Перепады будут экстремальными: днем +3°C, ночью до -15°C.
Специалист по чрезвычайным ситуациям Сергей Морозов предупреждает об особой опасности: "Ледяной дождь — самый опасный сценарий. В 2010 году он оставил без света целые регионы".
Москву парализует

Столица ощутит все прелести новой климатической реальности. Академик Клименко прогнозирует: зима будет теплее нормы, снега достаточно, но с большим количеством оттепелей. Значительная часть осадков выпадет дождем и мокрым снегом.
Москвичам стоит готовиться к транспортному коллапсу — ожидаются задержки авиарейсов, рост аварийности и перебои в работе общественного транспорта. Врачи советуют контролировать давление и выбирать обувь с нескользящей подошвой — скачки температур особенно тяжело переносят люди с сердечно-сосудистыми проблемами.
Главная угроза зимы — не морозы, а постоянная нестабильность. То дождь, то снег, то ледяной дождь. Владельцам частных домов придется заранее укреплять жилье и готовить запасы на случай отключений электричества.
Русская зима, воспетая поэтами и ставшая частью национального кода, уходит в прошлое. Возможно, навсегда.
 
