https://ria.ru/20250820/zhurnalisty-2036428454.html

Киев привез в Краматорск журналистов для съемки провокации, заявил Марочко

Киев привез в Краматорск журналистов для съемки провокации, заявил Марочко - РИА Новости, 20.08.2025

Киев привез в Краматорск журналистов для съемки провокации, заявил Марочко

Киев привез в подконтрольный ему Краматорск в ДНР иностранных журналистов для съемки провокации, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T06:18:00+03:00

2025-08-20T06:18:00+03:00

2025-08-20T06:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

краматорск

киев

донецкая народная республика

андрей марочко

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774702841_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_6010aa73902c89c4c52ffa60b9639d96.jpg

ЛУГАНСК, 20 авг - РИА Новости. Киев привез в подконтрольный ему Краматорск в ДНР иностранных журналистов для съемки провокации, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. Ранее Марочко заявил, что ВСУ планируют провокации с обстрелом мирных жителей и социальных объектов в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР. По его словам, фото- и видеоматериалы с места инцидента планируется разместить в украинских и зарубежных СМИ, социальных сетях, Telegram-каналах и представить их в качестве якобы "факта агрессии военнослужащих ВС РФ, а также нарушения норм международного права". Эксперт отметил, что в Краматорск 18 августа прибыла группа зарубежных корреспондентов, они были замечены в районе железнодорожного вокзала. "Планируемая провокация в Краматорске направлена на оказание психологического давления на население города, формирование негативного отношения к российскому военному командованию и подрыв авторитета Москвы на международной арене", - пояснил Марочко.

https://ria.ru/20250820/marochko-2036427098.html

краматорск

киев

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краматорск, киев, донецкая народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф