Киев привез в Краматорск журналистов для съемки провокации, заявил Марочко - РИА Новости, 20.08.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:18 20.08.2025
Киев привез в Краматорск журналистов для съемки провокации, заявил Марочко
ЛУГАНСК, 20 авг - РИА Новости. Киев привез в подконтрольный ему Краматорск в ДНР иностранных журналистов для съемки провокации, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. Ранее Марочко заявил, что ВСУ планируют провокации с обстрелом мирных жителей и социальных объектов в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР. По его словам, фото- и видеоматериалы с места инцидента планируется разместить в украинских и зарубежных СМИ, социальных сетях, Telegram-каналах и представить их в качестве якобы "факта агрессии военнослужащих ВС РФ, а также нарушения норм международного права". Эксперт отметил, что в Краматорск 18 августа прибыла группа зарубежных корреспондентов, они были замечены в районе железнодорожного вокзала. "Планируемая провокация в Краматорске направлена на оказание психологического давления на население города, формирование негативного отношения к российскому военному командованию и подрыв авторитета Москвы на международной арене", - пояснил Марочко.
ЛУГАНСК, 20 авг - РИА Новости. Киев привез в подконтрольный ему Краматорск в ДНР иностранных журналистов для съемки провокации, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Ранее Марочко заявил, что ВСУ планируют провокации с обстрелом мирных жителей и социальных объектов в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР. По его словам, фото- и видеоматериалы с места инцидента планируется разместить в украинских и зарубежных СМИ, социальных сетях, Telegram-каналах и представить их в качестве якобы "факта агрессии военнослужащих ВС РФ, а также нарушения норм международного права".
Эксперт отметил, что в Краматорск 18 августа прибыла группа зарубежных корреспондентов, они были замечены в районе железнодорожного вокзала.
"Планируемая провокация в Краматорске направлена на оказание психологического давления на население города, формирование негативного отношения к российскому военному командованию и подрыв авторитета Москвы на международной арене", - пояснил Марочко.
