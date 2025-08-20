https://ria.ru/20250820/zhitel-2036503771.html

В ЛНР осудили мужчину, передававшего Украине данные о Росгвардии

В ЛНР осудили мужчину, передававшего Украине данные о Росгвардии - РИА Новости, 20.08.2025

В ЛНР осудили мужчину, передававшего Украине данные о Росгвардии

Верховный суд ЛНР приговорил мужчину, передававшего Киеву данные о Росгвардии, к 17 годам лишения свободы за госизмену, сообщила РИА Новости старший помощник... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T14:13:00+03:00

2025-08-20T14:13:00+03:00

2025-08-20T14:13:00+03:00

происшествия

луганская народная республика

россия

киев

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0e/1927442494_0:307:2393:1653_1920x0_80_0_0_7e22ab4d64f25dfef1ac869c9ff93a00.jpg

ЛУГАНСК, 20 авг – РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил мужчину, передававшего Киеву данные о Росгвардии, к 17 годам лишения свободы за госизмену, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева. Уголовное дело возбуждено и расследовано региональным управлением ФСБ России по ЛНР. "Верховный суд ЛНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 60-летнего гражданина Российской Федерации Анатолия Хатажукова. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - сообщила Усачева агентству. Она добавила, что в мае 2024 года Хатажуков добровольно осуществил сбор информации о месте нахождения склада горюче-смазочных материалов Росгвардии России на территории ЛНР. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Хатажукова к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафом 100 тысяч рублей c ограничением свободы на 1 год", - сообщила Усачева.

https://ria.ru/20250820/krym-2036477620.html

https://ria.ru/20250820/gadzhiev-2036463558.html

луганская народная республика

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, луганская народная республика, россия, киев, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)