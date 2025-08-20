https://ria.ru/20250820/zhitel-2036503771.html
В ЛНР осудили мужчину, передававшего Украине данные о Росгвардии
происшествия
луганская народная республика
россия
киев
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ЛУГАНСК, 20 авг – РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил мужчину, передававшего Киеву данные о Росгвардии, к 17 годам лишения свободы за госизмену, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора республики Елена Усачева. Уголовное дело возбуждено и расследовано региональным управлением ФСБ России по ЛНР. "Верховный суд ЛНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 60-летнего гражданина Российской Федерации Анатолия Хатажукова. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - сообщила Усачева агентству. Она добавила, что в мае 2024 года Хатажуков добровольно осуществил сбор информации о месте нахождения склада горюче-смазочных материалов Росгвардии России на территории ЛНР. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Хатажукова к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафом 100 тысяч рублей c ограничением свободы на 1 год", - сообщила Усачева.
луганская народная республика
россия
киев
