Глава Химок поучаствовала в выездной администрации по вопросам образования

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Выездная администрация по вопросам образования прошла при участии главы Химок Елены Земляковой, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. Участники встречи смогли получить информацию об образовательных программах, внеурочной деятельности, творческих кружках и секциях, льготах. Одна из заявительниц обратилась по вопросу льгот для детей участников СВО в сферах образования и спорта. "Меня интересовало, какие льготы есть для детей участников СВО. Мне было важно узнать о нашей школе искусств и дополнительном образовании в школах. На все поставленные вопросы я была полностью удовлетворена ответом. Мне подробно объяснили, что нужно сделать, куда нужно зайти и как записаться. Был открытый разговор. Я очень довольна", — поделилась жительница Химок Ирина. В Химках вышеуказанные льготы предусмотрены постановлением администрации. "Льготные категории граждан имеют право на внеочередное зачисление и перевод в муниципальные школы, освобождаются от платы за детский сад и получают бесплатное горячее питание. Семьи также могут записать детей 1–6 классов в группу продленного дня без очереди", — Землякова. В сфере спорта для льготных категорий доступны услуги в комплексе "Родина", ФОКе "Новатор" и ОУСЦ "Планерная". Занятия в муниципальных спортивных школах для детей участников СВО бесплатные. Зачисление детей до 18 лет проходит без конкурса.

