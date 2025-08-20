У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,3

https://ria.ru/20250820/zemletryasenie-2036422344.html

П.-КАМЧАТСКИЙ, 20 авг — РИА Новости. У восточного побережья Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3, сообщил региональный филиал Единой геофизической службы РАН в Telegram-канале."Время UTC: 20 августа 2025 года, 01:37:17 (камчатское время 13:37, московское время 04:37. — Прим. ред.). Координаты: 52.3251 северной широты, 161.1586 восточной долготы. Магнитуда: 5.3", — говорится в посте.Эпицентр находился в акватории в 191 километре от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 39,5 километра. В населенных пунктах подземные толчки не ощущались. Это третье за сутки землетрясение магнитудой от пяти.Землетрясение на КамчаткеУ берегов Камчатки 30 июля произошло самое мощное землетрясение за весь период наблюдений: его магнитуда достигла 8,8. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров.В одном из детских садов обрушилась стена, на момент происшествия там никого не было. Северо-Курильск в Сахалинской области затопило, там ввели режим ЧС. По данным регионального Минздрава, все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются, а их интенсивность и мощность постепенно снижается.

