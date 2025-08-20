https://ria.ru/20250820/zemletryasenie-2036415359.html

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5.0

Сейсмологи зафиксировали подземный толчок в Тихом океане у восточных берегов Камчатки, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.

П.-КАМЧАТСКИЙ, 20 авг – РИА Новости. Сейсмологи зафиксировали подземный толчок в Тихом океане у восточных берегов Камчатки, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. "Время UTC: 19 августа 2025 года, 22:41:59 (камчатское время – 20 августа, 10.41; московское время – 20 августа, 01.41 – ред.). Координаты: 50.9169 северной широты, 157.3793 восточной долготы. Магнитуда: 5.0", – приводят ученые данные мониторинга в своём Telegram-канале. Эпицентр сейсмического события располагался в акватории, в 253 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 63,9 километра. В населенных пунктах подземный толчок не ощущался. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижается, отмечают сейсмологи.

