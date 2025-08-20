https://ria.ru/20250820/zelenskiy-2036426873.html

"Его заставили": во Франции рассказали об инструкциях для Зеленского

Владимир Зеленский получил инструкции по поведению от своих западных союзников перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, заявил лидер...

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский получил инструкции по поведению от своих западных союзников перед встречей с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала."Сперва его (Зеленского. — Прим. Ред.) заставили надеть свою черную курточку, а потом приказали строго-настрого удержаться в Белом доме от своей обычной буффонады. Но, увы, бесполезно", —заявил он.По словам политика, такие инструкции должны были помочь киевскому главарю избежать фиаско в ходе прошлого визита в Белый дом."Никаких односложных фраз, много "сладких" предложений, успокаивающих и льющихся, словно река, одно за другим. Чистая лесть", —поясняет Филиппо.По его мнению, именно поэтому Зеленский постоянно благодарил Трампа, что в конце вызвало неловкость у большинства присутствующих.Вчера британский таблоид Daily Mail сообщил, что Владимир Зеленский на встрече с Трампом выглядел очень нервным, а его странные шутки и несвязные ответы на вопросы часто приводили журналистов в недоумение.В понедельник президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС: генсека НАТО Марка Рютте, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, премьера Британии Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, президента Финляндии Александра Стубба, премьера Италии Джорджу Мелони и Владимира Зеленского.Сам Трамп назвал встречу "очень плодотворной". Он заявил, что стороны обсудили гарантии безопасности для Украины, которые будут предоставляться различными европейскими странами при координации с Соединенными Штатами Америки.

