"Во всем разберутся": на Западе раскрыли новый план Зеленского
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. План Киева по покупке оружия у США на сумму в 100 миллиардов долларов не даст никаких гарантий безопасности, такое мнение высказал геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Deep Dive."Гарантия должна быть в форме мирного договора, а не заявления на сделку суммой 100 миллиардов долларов. Это не поможет наводнить Украину оружием, но если что, (Россияне. — Прим. Ред.) во всем разберутся", — сказал он.По словам эксперта, намного логичнее было бы стараться урегулировать конфликт дипломатическим путем, но Зеленский и его европейские союзники сознательно идут на эскалацию."Я думаю, что сейчас им (Украинцам. — Прим. Ред.) нужна военная сила, нужно больше оружия, и, вдобавок ко всему, они делают все, чтобы сорвать переговоры", — подчеркнул аналитик.По его мнению, многим европейским странам стоит повлиять на Киев, чтобы тот как можно скорее начал переговорный процесс с Москвой.Вчера издание Financial Times сообщило со ссылкой на просмотренный документ, что Украина пообещает купить американское оружие на сумму в 100 миллиардов долларов, финансируемое Европой, в рамках сделки по получению гарантий безопасности от Соединенных Штатов.В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с российским лидером Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.
