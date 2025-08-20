https://ria.ru/20250820/zelenskiy-2036421176.html

"Во всем разберутся": на Западе раскрыли новый план Зеленского

"Во всем разберутся": на Западе раскрыли новый план Зеленского - РИА Новости, 20.08.2025

"Во всем разберутся": на Западе раскрыли новый план Зеленского

План Киева по покупке оружия у США на сумму в 100 миллиардов долларов не даст никаких гарантий безопасности, такое мнение высказал геополитический аналитик... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T04:31:00+03:00

2025-08-20T04:31:00+03:00

2025-08-20T04:31:00+03:00

в мире

киев

сша

украина

владимир зеленский

дональд трамп

владимир путин

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238454_0:0:2501:1407_1920x0_80_0_0_3340591d3810badd67080cbba87e9f12.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. План Киева по покупке оружия у США на сумму в 100 миллиардов долларов не даст никаких гарантий безопасности, такое мнение высказал геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Deep Dive."Гарантия должна быть в форме мирного договора, а не заявления на сделку суммой 100 миллиардов долларов. Это не поможет наводнить Украину оружием, но если что, (Россияне. — Прим. Ред.) во всем разберутся", — сказал он.По словам эксперта, намного логичнее было бы стараться урегулировать конфликт дипломатическим путем, но Зеленский и его европейские союзники сознательно идут на эскалацию."Я думаю, что сейчас им (Украинцам. — Прим. Ред.) нужна военная сила, нужно больше оружия, и, вдобавок ко всему, они делают все, чтобы сорвать переговоры", — подчеркнул аналитик.По его мнению, многим европейским странам стоит повлиять на Киев, чтобы тот как можно скорее начал переговорный процесс с Москвой.Вчера издание Financial Times сообщило со ссылкой на просмотренный документ, что Украина пообещает купить американское оружие на сумму в 100 миллиардов долларов, финансируемое Европой, в рамках сделки по получению гарантий безопасности от Соединенных Штатов.В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Ранее он не исключал возможности проведения в дальнейшем трехсторонней встречи с российским лидером Владимиром Путиным и Зеленским в случае успеха переговоров.

https://ria.ru/20250820/tramp-2036416437.html

https://ria.ru/20250820/tramp-2036415494.html

киев

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, евросоюз, встреча путина и трампа на аляске