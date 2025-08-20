https://ria.ru/20250820/zaporozhe-2036613946.html
В Запорожье прогремели взрывы
В Запорожье прогремели взрывы - РИА Новости, 20.08.2025
В Запорожье прогремели взрывы
Взрывы произошли в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Взрывы произошли в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольных ВСУ частях Запорожской области объявлена воздушная тревога. "Взрывы в Запорожье", - пишет издание. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт результаты референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
В Запорожье прогремели взрывы
