На Запорожье задержали женщину за финансирование ВСУ

Жительница Запорожской области задержана за приобретение военных облигаций Украины на сумму более 270 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе УФСБ по региону.

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости. Жительница Запорожской области задержана за приобретение военных облигаций Украины на сумму более 270 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе УФСБ по региону."УФСБ России по Запорожской области выявлена и задержана жительница региона, финансировавшая Вооруженные силы Украины. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что она в период с 2023 по 2024 год, используя мобильное средство связи, через интернет-приложение украинского банка приобрела военные облигации, средства от продажи которых шли на финансирование Вооруженных сил Украины. Преследуя преступный умысел, злоумышленница израсходовала более 270 тысяч рублей", — говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"), в настоящий момент она находится под стражей.Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

