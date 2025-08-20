Рейтинг@Mail.ru
На Запорожье задержали женщину за финансирование ВСУ - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 20.08.2025 (обновлено: 16:03 20.08.2025)
https://ria.ru/20250820/zaporozhe-2036483301.html
На Запорожье задержали женщину за финансирование ВСУ
На Запорожье задержали женщину за финансирование ВСУ - РИА Новости, 20.08.2025
На Запорожье задержали женщину за финансирование ВСУ
Жительница Запорожской области задержана за приобретение военных облигаций Украины на сумму более 270 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе УФСБ по региону. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T12:43:00+03:00
2025-08-20T16:03:00+03:00
происшествия
россия
запорожская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости. Жительница Запорожской области задержана за приобретение военных облигаций Украины на сумму более 270 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе УФСБ по региону."УФСБ России по Запорожской области выявлена и задержана жительница региона, финансировавшая Вооруженные силы Украины. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что она в период с 2023 по 2024 год, используя мобильное средство связи, через интернет-приложение украинского банка приобрела военные облигации, средства от продажи которых шли на финансирование Вооруженных сил Украины. Преследуя преступный умысел, злоумышленница израсходовала более 270 тысяч рублей", — говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"), в настоящий момент она находится под стражей.Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250820/kadry-2036466055.html
россия
запорожская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, запорожская область, украина
Происшествия, Россия, Запорожская область, Украина
На Запорожье задержали женщину за финансирование ВСУ

В Запорожской области задержали женщину за покупку военных облигаций Украины

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕЛИТОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости. Жительница Запорожской области задержана за приобретение военных облигаций Украины на сумму более 270 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе УФСБ по региону.
"УФСБ России по Запорожской области выявлена и задержана жительница региона, финансировавшая Вооруженные силы Украины. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что она в период с 2023 по 2024 год, используя мобильное средство связи, через интернет-приложение украинского банка приобрела военные облигации, средства от продажи которых шли на финансирование Вооруженных сил Украины. Преследуя преступный умысел, злоумышленница израсходовала более 270 тысяч рублей", — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"), в настоящий момент она находится под стражей.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Задержание украинских диверсантов в Брянской области - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
ФСБ показала кадры задержания украинских диверсантов в Брянской области
11:26
 
ПроисшествияРоссияЗапорожская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала