Запад не высказался о статусе русского языка на Украине, заявила Захарова - РИА Новости, 20.08.2025
10:03 20.08.2025 (обновлено: 10:58 20.08.2025)
Запад не высказался о статусе русского языка на Украине, заявила Захарова
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Западное мировое сообщество ни разу не высказалось о положении русского языка и русских людей на Украине, независимо от их нынешних или исторических связей с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Сколько заявлений осталось без реакции мирового сообщества на счет русского языка, русских, вне зависимости от того, связан он с Россией нынешней, с исторической Россией… И все это мировое сообщество, я имею в виду западное, все это съело, ни разу бровью не повело, не сказало ни слова о том, что нарушаются ими же придуманные и ими же внедренные положения всяких международных организаций", - отметила Захарова в эфире радио Sputnik. Она подчеркнула, что несмотря на закрепление положений о русском языке, а точнее о языках национальных меньшинств в конституции Украины, было уже принято много законов об уничтожении русского языка. "Сколько уже законов принято и подзаконных актов всех видов и они это сделали (киевские власти - ред.), наплевав на свою конституцию… Сколько постов и сколько должностей уже было внедрено и обкатано по изничтожению русского языка", - уточнила официальный представитель МИД России. Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что без уважения к безопасности России, без уважения в полной мере прав русских и русскоязычных граждан, проживающих на Украине, ни о каких долгосрочных договоренностях речи идти не может. -0-
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 31 мая 2017
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 31 мая 2017 - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 31 мая 2017. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Западное мировое сообщество ни разу не высказалось о положении русского языка и русских людей на Украине, независимо от их нынешних или исторических связей с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сколько заявлений осталось без реакции мирового сообщества на счет русского языка, русских, вне зависимости от того, связан он с Россией нынешней, с исторической Россией… И все это мировое сообщество, я имею в виду западное, все это съело, ни разу бровью не повело, не сказало ни слова о том, что нарушаются ими же придуманные и ими же внедренные положения всяких международных организаций", - отметила Захарова в эфире радио Sputnik.
Она подчеркнула, что несмотря на закрепление положений о русском языке, а точнее о языках национальных меньшинств в конституции Украины, было уже принято много законов об уничтожении русского языка.
"Сколько уже законов принято и подзаконных актов всех видов и они это сделали (киевские власти - ред.), наплевав на свою конституцию… Сколько постов и сколько должностей уже было внедрено и обкатано по изничтожению русского языка", - уточнила официальный представитель МИД России.
Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что без уважения к безопасности России, без уважения в полной мере прав русских и русскоязычных граждан, проживающих на Украине, ни о каких долгосрочных договоренностях речи идти не может. -0-
Лавров назвал Зеленского неадекватным
6 декабря 2024, 01:53
Лавров назвал Зеленского неадекватным
6 декабря 2024, 01:53
 
