Захарова заявила, что теракт против Дугиной не имеет срока давности

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что организованный украинскими спецслужбами теракт против российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, в результате которого она погибла в 2022 году, не имеет срока давности и подчеркнула, что все виновные будут найдены и понесут наказание. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. "Три года назад организованный украинскими спецслужбами теракт оборвал жизнь российской журналистки, публициста и общественного деятеля Дарьи Дугиной (Платоновой)... Преступление против Дарьи Дугиной не имеет срока давности. Виновные в его совершении будут найдены и понесут неотвратимое наказание", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского министерства. Она отметила, что на это подлое убийство так и не отреагировали "ни западные псевдодемократии, ни послушные им профильные международные структуры, оставив без внимания и другие кровавые преступления украинских неонацистов в отношении журналистов и военкоров". По ее словам, пользуясь покровительством своих кураторов, киевский режим продолжает планомерно искоренять любые проявления инакомыслия, вести настоящую охоту на представителей российской медиасферы. "Чтим подвиг всех работников СМИ, погибших при исполнении профессионального долга, и сделаем все, чтобы призвать виновных в совершении этих злодеяний к ответу", - подчеркнула Захарова. Захарова также добавила, что трагическая судьба Дугиной стала для миллионов людей символом беззаветного служения Родине, самоотверженности и верности своим идеалам. В России и далеко за ее пределами продолжают бережно хранить память о Дарье и ее творческом наследии: крупными тиражами издаются ее книги, реализуются многочисленные инициативы и проекты, включая международную молодежную премию "Русский фронтир", общественную награду – медаль "За верность Русскому миру и традиционным ценностям". "Именем Дарьи Дугиной названы улицы российских городов, а ее образ увековечен на памятных муралах и мемориальных знаках. В этом году в парке "Захарово" Одинцовского городского округа Москвы был установлен памятник отважной журналистке работы скульптора Дмитрия Александрова", - заключила Захарова.

