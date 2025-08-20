Рейтинг@Mail.ru
Захарова заявила, что теракт против Дугиной не имеет срока давности - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:40 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/zakharova-2036408002.html
Захарова заявила, что теракт против Дугиной не имеет срока давности
Захарова заявила, что теракт против Дугиной не имеет срока давности - РИА Новости, 20.08.2025
Захарова заявила, что теракт против Дугиной не имеет срока давности
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что организованный украинскими спецслужбами теракт против российской журналистки и политолога Дарьи... РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T00:40:00+03:00
2025-08-20T00:40:00+03:00
в мире
россия
украина
москва
дарья дугина
мария захарова
дмитрий александров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_1c4d02373b27afeb02e5d3be406fab19.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что организованный украинскими спецслужбами теракт против российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, в результате которого она погибла в 2022 году, не имеет срока давности и подчеркнула, что все виновные будут найдены и понесут наказание. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. "Три года назад организованный украинскими спецслужбами теракт оборвал жизнь российской журналистки, публициста и общественного деятеля Дарьи Дугиной (Платоновой)... Преступление против Дарьи Дугиной не имеет срока давности. Виновные в его совершении будут найдены и понесут неотвратимое наказание", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского министерства. Она отметила, что на это подлое убийство так и не отреагировали "ни западные псевдодемократии, ни послушные им профильные международные структуры, оставив без внимания и другие кровавые преступления украинских неонацистов в отношении журналистов и военкоров". По ее словам, пользуясь покровительством своих кураторов, киевский режим продолжает планомерно искоренять любые проявления инакомыслия, вести настоящую охоту на представителей российской медиасферы. "Чтим подвиг всех работников СМИ, погибших при исполнении профессионального долга, и сделаем все, чтобы призвать виновных в совершении этих злодеяний к ответу", - подчеркнула Захарова. Захарова также добавила, что трагическая судьба Дугиной стала для миллионов людей символом беззаветного служения Родине, самоотверженности и верности своим идеалам. В России и далеко за ее пределами продолжают бережно хранить память о Дарье и ее творческом наследии: крупными тиражами издаются ее книги, реализуются многочисленные инициативы и проекты, включая международную молодежную премию "Русский фронтир", общественную награду – медаль "За верность Русскому миру и традиционным ценностям". "Именем Дарьи Дугиной названы улицы российских городов, а ее образ увековечен на памятных муралах и мемориальных знаках. В этом году в парке "Захарово" Одинцовского городского округа Москвы был установлен памятник отважной журналистке работы скульптора Дмитрия Александрова", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20250818/ukraina-2036036334.html
https://ria.ru/20250813/kiev-2034938324.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_103:0:1143:780_1920x0_80_0_0_bd3b0ac8b5877d56d98daf553a42e92b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, дарья дугина, мария захарова, дмитрий александров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Россия, Украина, Москва, Дарья Дугина, Мария Захарова, Дмитрий Александров, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Захарова заявила, что теракт против Дугиной не имеет срока давности

Захарова: теракт против Дугиной не имеет срока давности, виновные будут наказаны

© Фото : МИД Российской ФедерацииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Фото : МИД Российской Федерации
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что организованный украинскими спецслужбами теракт против российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, в результате которого она погибла в 2022 году, не имеет срока давности и подчеркнула, что все виновные будут найдены и понесут наказание.
Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Захарова прокомментировала атаку Украины на нефтепровод в Венгрию
18 августа, 12:38
"Три года назад организованный украинскими спецслужбами теракт оборвал жизнь российской журналистки, публициста и общественного деятеля Дарьи Дугиной (Платоновой)... Преступление против Дарьи Дугиной не имеет срока давности. Виновные в его совершении будут найдены и понесут неотвратимое наказание", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского министерства.
Она отметила, что на это подлое убийство так и не отреагировали "ни западные псевдодемократии, ни послушные им профильные международные структуры, оставив без внимания и другие кровавые преступления украинских неонацистов в отношении журналистов и военкоров". По ее словам, пользуясь покровительством своих кураторов, киевский режим продолжает планомерно искоренять любые проявления инакомыслия, вести настоящую охоту на представителей российской медиасферы.
"Чтим подвиг всех работников СМИ, погибших при исполнении профессионального долга, и сделаем все, чтобы призвать виновных в совершении этих злодеяний к ответу", - подчеркнула Захарова.
Захарова также добавила, что трагическая судьба Дугиной стала для миллионов людей символом беззаветного служения Родине, самоотверженности и верности своим идеалам. В России и далеко за ее пределами продолжают бережно хранить память о Дарье и ее творческом наследии: крупными тиражами издаются ее книги, реализуются многочисленные инициативы и проекты, включая международную молодежную премию "Русский фронтир", общественную награду – медаль "За верность Русскому миру и традиционным ценностям". "Именем Дарьи Дугиной названы улицы российских городов, а ее образ увековечен на памятных муралах и мемориальных знаках. В этом году в парке "Захарово" Одинцовского городского округа Москвы был установлен памятник отважной журналистке работы скульптора Дмитрия Александрова", - заключила Захарова.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Захарова назвала отказ Киева забирать своих военнопленных геноцидом
13 августа, 09:39
 
В миреРоссияУкраинаМоскваДарья ДугинаМария ЗахароваДмитрий АлександровФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала