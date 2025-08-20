https://ria.ru/20250820/yug-2036474977.html
Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю
Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю
Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю
Российская "Южная" группировка войск нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в ДНР, противник потерял до 210 военнослужащих, сообщили в... РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российская "Южная" группировка войск нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в ДНР, противник потерял до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Васюковка, Дроновка, Миньковка, Нелеповка, Федоровка и Червоное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."Противник потерял до 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств", - добавили в МО РФ.
