Подразделения группировки "Юг" улучшили положение по переднему краю

20.08.2025

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Российская "Южная" группировка войск нанесла поражение живой силе и технике пяти украинских бригад в ДНР, противник потерял до 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Васюковка, Дроновка, Миньковка, Нелеповка, Федоровка и Червоное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."Противник потерял до 210 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств", - добавили в МО РФ.

