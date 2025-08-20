Рейтинг@Mail.ru
Бойцы СВО, переселенные с Байконура, смогут получить выплаты вне очереди - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 20.08.2025 (обновлено: 18:05 20.08.2025)
https://ria.ru/20250820/vyplaty-2036561468.html
Бойцы СВО, переселенные с Байконура, смогут получить выплаты вне очереди
Бойцы СВО, переселенные с Байконура, смогут получить выплаты вне очереди - РИА Новости, 20.08.2025
Бойцы СВО, переселенные с Байконура, смогут получить выплаты вне очереди
Участники специальной военной операции и члены их семей, подлежащие переселению с территории комплекса Байконур, смогут вне очереди получить социальные выплаты, РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T17:30:00+03:00
2025-08-20T18:05:00+03:00
общество
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284570_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db92d3d9a4ea55b796cd27c41d85eb04.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Участники специальной военной операции и члены их семей, подлежащие переселению с территории комплекса Байконур, смогут вне очереди получить социальные выплаты, соответствующий указ президента России Владимира Путина был опубликован в среду.Глава государства своим указом внес изменения в положение о порядке предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан РФ, подлежащих переселению с территории комплекса Байконур, для приобретения жилых помещений на территории России. В частности, был дополнен пункт, описывающий категории граждан, которые могут получить социальную выплату."Пункт 3 дополнить подпунктом "г" следующего содержания: граждане, состоящие в трудовых или служебных отношениях с органами или организациями либо прекратившие такие отношения, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции и (или) выполняющие (выполнявшие) задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, в ходе вооруженной провокации на государственной границе Российской Федерации и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, служебные и иные аналогичные функции на указанных территориях", — сообщается в указе.Кроме того, в положение внесены изменения, согласно которым указанные граждане и члены их семей имеют право на получение социальной выплаты вне очереди.
https://realty.ria.ru/20250714/vyplaty-2029030235.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033284570_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d08695c27b2aacb4c295d4bc2fd46c7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Бойцы СВО, переселенные с Байконура, смогут получить выплаты вне очереди

Переселенные с Байконура семьи бойцов СВО будут получать выплаты вне очереди

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Участники специальной военной операции и члены их семей, подлежащие переселению с территории комплекса Байконур, смогут вне очереди получить социальные выплаты, соответствующий указ президента России Владимира Путина был опубликован в среду.
Глава государства своим указом внес изменения в положение о порядке предоставления социальных выплат отдельным категориям граждан РФ, подлежащих переселению с территории комплекса Байконур, для приобретения жилых помещений на территории России. В частности, был дополнен пункт, описывающий категории граждан, которые могут получить социальную выплату.
"Пункт 3 дополнить подпунктом "г" следующего содержания: граждане, состоящие в трудовых или служебных отношениях с органами или организациями либо прекратившие такие отношения, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции и (или) выполняющие (выполнявшие) задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации, в ходе вооруженной провокации на государственной границе Российской Федерации и территориях субъектов Российской Федерации, прилегающих к районам проведения специальной военной операции, служебные и иные аналогичные функции на указанных территориях", — сообщается в указе.
Кроме того, в положение внесены изменения, согласно которым указанные граждане и члены их семей имеют право на получение социальной выплаты вне очереди.
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Молодые семьи погибших участников СВО смогут получить выплаты на жилье
14 июля, 15:12
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала