В Госдуме предложили закрепить право родителей на выходной 1 сентября
11:49 20.08.2025 (обновлено: 18:32 20.08.2025)
В Госдуме предложили закрепить право родителей на выходной 1 сентября
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект о закреплении на законодательном уровне возможности брать родителям выходной день 1 сентября, отказ в предоставлении отпуска работодателем в этот день предлагается считать нарушением трудовых норм, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Антон Ткачев, Амир Хамитов и Владимир Плякин. Инициативой предлагается внести изменения в статью 128 Трудового кодекса РФ (Отпуск без сохранения заработной платы). "Предлагается законодательно закрепить право родителей (опекунам, приёмным родителям) брать выходной день 1 сентября, чтобы проводить ребёнка в школу в начале учебного года", - сказано в пояснительной записке. Как отмечается в документе, реализация указанной инициативы будет способствовать укреплению семейных связей и повышению вовлечённости родителей в образовательный процесс. "Отказ в предоставлении отпуска 1 сентября, чтобы провести время с ребенком в день начала учебного года в школе, будет нарушением трудовых норм", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Первоклассники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года
Первоклассники во время торжественной линейки, посвященной началу учебного года. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект о закреплении на законодательном уровне возможности брать родителям выходной день 1 сентября, отказ в предоставлении отпуска работодателем в этот день предлагается считать нарушением трудовых норм, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Антон Ткачев, Амир Хамитов и Владимир Плякин. Инициативой предлагается внести изменения в статью 128 Трудового кодекса РФ (Отпуск без сохранения заработной платы).
"Предлагается законодательно закрепить право родителей (опекунам, приёмным родителям) брать выходной день 1 сентября, чтобы проводить ребёнка в школу в начале учебного года", - сказано в пояснительной записке.
Как отмечается в документе, реализация указанной инициативы будет способствовать укреплению семейных связей и повышению вовлечённости родителей в образовательный процесс.
"Отказ в предоставлении отпуска 1 сентября, чтобы провести время с ребенком в день начала учебного года в школе, будет нарушением трудовых норм", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
