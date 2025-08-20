https://ria.ru/20250820/vykhodnoy-2036470916.html

В Госдуме предложили закрепить право родителей на выходной 1 сентября

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект о закреплении на законодательном уровне возможности брать родителям выходной день 1 сентября, отказ в предоставлении отпуска работодателем в этот день предлагается считать нарушением трудовых норм, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Антон Ткачев, Амир Хамитов и Владимир Плякин. Инициативой предлагается внести изменения в статью 128 Трудового кодекса РФ (Отпуск без сохранения заработной платы). "Предлагается законодательно закрепить право родителей (опекунам, приёмным родителям) брать выходной день 1 сентября, чтобы проводить ребёнка в школу в начале учебного года", - сказано в пояснительной записке. Как отмечается в документе, реализация указанной инициативы будет способствовать укреплению семейных связей и повышению вовлечённости родителей в образовательный процесс. "Отказ в предоставлении отпуска 1 сентября, чтобы провести время с ребенком в день начала учебного года в школе, будет нарушением трудовых норм", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

