В Госдуме предложили закрепить право родителей на выходной 1 сентября
В Госдуме предложили закрепить право родителей на выходной 1 сентября - РИА Новости, 20.08.2025
В Госдуме предложили закрепить право родителей на выходной 1 сентября
В Госдуму внесут законопроект о закреплении на законодательном уровне возможности брать родителям выходной день 1 сентября
2025-08-20T11:49:00+03:00
2025-08-20T11:49:00+03:00
2025-08-20T18:32:00+03:00
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект о закреплении на законодательном уровне возможности брать родителям выходной день 1 сентября, отказ в предоставлении отпуска работодателем в этот день предлагается считать нарушением трудовых норм, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами законопроекта выступили депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Антон Ткачев, Амир Хамитов и Владимир Плякин. Инициативой предлагается внести изменения в статью 128 Трудового кодекса РФ (Отпуск без сохранения заработной платы). "Предлагается законодательно закрепить право родителей (опекунам, приёмным родителям) брать выходной день 1 сентября, чтобы проводить ребёнка в школу в начале учебного года", - сказано в пояснительной записке. Как отмечается в документе, реализация указанной инициативы будет способствовать укреплению семейных связей и повышению вовлечённости родителей в образовательный процесс. "Отказ в предоставлении отпуска 1 сентября, чтобы провести время с ребенком в день начала учебного года в школе, будет нарушением трудовых норм", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В Госдуме предложили закрепить право родителей на выходной 1 сентября
