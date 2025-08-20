Рейтинг@Mail.ru
14:46 20.08.2025
Президент Сербии анонсировал введение мер поддержки населения
Президент Сербии анонсировал введение мер поддержки населения
в мире
сербия
белград (город)
александр вучич
милош вучевич
патриарх сербский порфирий
сербская прогрессивная партия (спп)
БЕЛГРАД, 20 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил на фоне протестов, что в воскресенье объявит, какие именно экономические меры для улучшения положения граждан будут введены с 1 сентября.
В среду глава сербского государства посетил разгромленный ранее протестующими офис Сербской прогрессивной партии в районе Палилула в Белграде. Ранее он неоднократно заявлял о необходимости снижения цен на продукты в розничных сетях и о других экономических мерах поддержки населения.
"В воскресенье следите - у нас будет презентация мер. Это, может быть, самые лучшие меры для обычного народа", - заявил президент Сербии журналистам.
Он добавил, что привез однопартийцам, которые восстанавливают офис, ракию - крепкий алкогольный дистиллят.
Председатель правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и экс-премьер Милош Вучевич призвал граждан выйти на мирные собрания в городах Сербии на фоне массовых протестов оппонентов властей.
По данным проправительственных сербских порталов, собрания сторонников властей в среду назначены в 50 городах. Соответствующий призыв размещен в соцсетях СПП.
Полиция Сербии задержала пять человек на протестах в ночь на вторник в Белграде, где они разгромили два отделения правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), протестные акции прошли вечером и ночью и в других городах страны. Во вторник прошло заседание совета национальной безопасности во главе с президентом Александром Вучичем, по итогам не сделано заявлений и не выпущено официальное сообщение.
Президент Сербии 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии. Он пообещал гражданам решительные действия властей по поводу протестов в Сербии через 3-4 дня для установления мира и порядка в стране. По его данным, с 12 до 17 августа 137 полицейских получили травмы при беспорядках в разных городах Сербии.
Вучич в ночь на вторник с соратниками и прессой осмотрел разгромленное отделение СПП на улице Цвийичевой, где случайно порезался разбитым стеклом и заверил присутствующих, что "государство будет бороться в каждом месте" с насильственными демонстрантами и снова пообещал написать книгу о борьбе с "цветной революцией".
Премьер Сербии Джуро Мацут ранее осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни.
Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Минюст напомнил, что конституция и законы Сербии определили уголовную ответственность за физические нападения, запугивания и угрозы на политической почве и что свершившие их будут установлены и понесут наказание согласно уголовному кодексу.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.
