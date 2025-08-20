https://ria.ru/20250820/vsu-2036608875.html
ВСУ перебросили элитный спецбатальон БПЛА во Владимировку в ДНР
ВСУ перебросили элитный спецбатальон "Птицы Мадьяра" во Владимировку на красноармейском направлении в ДНР, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. ВСУ перебросили элитный спецбатальон "Птицы Мадьяра" во Владимировку на красноармейском направлении в ДНР, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Мадьяровцы работают именно на нашем направлении (красноармейское – ред.), и работают во Владимировке. Используют все виды вооружения", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что они расположились в черте города Владимировка, расположенного севернее Красноармейска в ДНР. Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение его агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
