ВСУ перебросили элитный спецбатальон БПЛА во Владимировку в ДНР - РИА Новости, 20.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
22:25 20.08.2025
https://ria.ru/20250820/vsu-2036608875.html
ВСУ перебросили элитный спецбатальон БПЛА во Владимировку в ДНР
ВСУ перебросили элитный спецбатальон "Птицы Мадьяра" во Владимировку на красноармейском направлении в ДНР, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T22:25:00+03:00
2025-08-20T22:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. ВСУ перебросили элитный спецбатальон "Птицы Мадьяра" во Владимировку на красноармейском направлении в ДНР, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Мадьяровцы работают именно на нашем направлении (красноармейское – ред.), и работают во Владимировке. Используют все виды вооружения", - рассказал собеседник агентства. Он добавил, что они расположились в черте города Владимировка, расположенного севернее Красноармейска в ДНР. Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение его агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
донецкая народная республика
россия
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. ВСУ перебросили элитный спецбатальон "Птицы Мадьяра" во Владимировку на красноармейском направлении в ДНР, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Мадьяровцы работают именно на нашем направлении (красноармейское – ред.), и работают во Владимировке. Используют все виды вооружения", - рассказал собеседник агентства.
Боец рассказал об уничтожении элитных подразделений БПЛА ВСУ в ДНР
4 августа, 03:12
Он добавил, что они расположились в черте города Владимировка, расположенного севернее Красноармейска в ДНР.
Красноармейск имеет решающее значение для судьбы группировки ВСУ в ДНР. Этот город остается одним из ключевых для снабжения оставшихся гарнизонов, и его утрата чревата для Киева тяжелыми последствиями. Освобождение его агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам Донецкой Народной Республики и продолжать наступление в Запорожской области.
Специальная военная операция на Украине
Донецкая Народная Республика
Вооруженные силы Украины
Россия
 
 
