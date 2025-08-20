https://ria.ru/20250820/vsu-2036422811.html

Командир ВСУ сбежал с позиций, рассказал боец ВС России

Командир ВСУ сбежал с позиций, рассказал боец ВС России - РИА Новости, 20.08.2025

Командир ВСУ сбежал с позиций, рассказал боец ВС России

2025-08-20

ДОНЕЦК, 20 авг – РИА Новости. Украинский командир во время обороны Вороного в Днепропетровской области сбежал с позиции, оставив своих солдат, за несколько часов до начала штурма российскими военными, рассказал РИА Новости боец 5-й танковой бригады 36-й армии группировки войск "Восток" с позывным "Мудрый"."Был третий блиндаж. Скрытно подошли под руководством офицеров. Было видео, разведка этих блиндажей, артподдержка. И когда подошли уже к блиндажу, предложили противнику сдаться. На что они согласились", — сказал "Мудрый". Взятые в плен украинские военные признались, что командир, под руководством которого они находились, сбежал с позиций за несколько часов до начала штурма. "Они говорили, что на их позиции был укрепленный блиндаж, они находились под руководством командира, который буквально ночью, за несколько часов до нашего штурма покинул позицию. Они сказали, что поняли, что командир их бросил", — отметил он. Ранее Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Вороное в Днепропетровской области силами подразделений группировки войск "Восток" в субботу 16 августа.

днепропетровская область

2025

Новости

