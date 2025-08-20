Рейтинг@Mail.ru
Володин рассказал, как снизилось число допущенных до учебы детей мигрантов
09:26 20.08.2025 (обновлено: 10:59 20.08.2025)
Володин рассказал, как снизилось число допущенных до учебы детей мигрантов
Володин рассказал, как снизилось число допущенных до учебы детей мигрантов
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Результаты набора в начальные и средние классы в ряде регионов показывают значительное сокращение количества детей мигрантов, допущенных до обучения, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Результаты набора в начальные и средние классы в ряде регионов показывают значительное сокращение количества детей иностранных граждан, допущенных до обучения", — написал он в своем канале в Max. По данным Володина, это связано с недочетами в предоставляемых документах, например, отсутствием подтверждения легального пребывания в стране, а также с низкими результатами тестов по русскому языку.Он отметил, что незнание языка негативно влияет на обучение ребенка и его класса, адаптация ученика проходит с трудом.Кроме того, Володин привел статистику по различным регионам. Так, в Нижегородской области число заявок на поступление в школу упало почти в десять раз, в Воронежской — в семь, а в Татарстане каждый десятый ребенок без российского гражданства не прошел тестирование.Также большая часть детей мигрантов не сдала экзамен в Калужской, Свердловской, Тульской областях и в Республике Коми. В Крыму таких кандидатов оказалось четверо из десяти, добавил Володин.Спикер Госдумы также анонсировал запуск системы автоматического обмена информацией о детях-мигрантах и их семьях между органами управления образованием и МВД в 2026 году. По его словам, это повысит эффективность учета и контроля за иностранцами, живущими в России.Госдума продолжит заниматься вопросами анализа правоприменения законодательства в сфере миграционной политики и его совершенствования, заверил председатель нижней палаты парламента.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 11 декабря 2018
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 11 декабря 2018. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Результаты набора в начальные и средние классы в ряде регионов показывают значительное сокращение количества детей мигрантов, допущенных до обучения, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Результаты набора в начальные и средние классы в ряде регионов показывают значительное сокращение количества детей иностранных граждан, допущенных до обучения", — написал он в своем канале в Max.
По данным Володина, это связано с недочетами в предоставляемых документах, например, отсутствием подтверждения легального пребывания в стране, а также с низкими результатами тестов по русскому языку.
Он отметил, что незнание языка негативно влияет на обучение ребенка и его класса, адаптация ученика проходит с трудом.
Кроме того, Володин привел статистику по различным регионам. Так, в Нижегородской области число заявок на поступление в школу упало почти в десять раз, в Воронежской — в семь, а в Татарстане каждый десятый ребенок без российского гражданства не прошел тестирование.
Также большая часть детей мигрантов не сдала экзамен в Калужской, Свердловской, Тульской областях и в Республике Коми. В Крыму таких кандидатов оказалось четверо из десяти, добавил Володин.
Спикер Госдумы также анонсировал запуск системы автоматического обмена информацией о детях-мигрантах и их семьях между органами управления образованием и МВД в 2026 году. По его словам, это повысит эффективность учета и контроля за иностранцами, живущими в России.
Госдума продолжит заниматься вопросами анализа правоприменения законодательства в сфере миграционной политики и его совершенствования, заверил председатель нижней палаты парламента.
