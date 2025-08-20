https://ria.ru/20250820/volodin-2036443384.html

Володин рассказал, как снизилось число допущенных до учебы детей мигрантов

2025-08-20T09:26:00+03:00

общество

россия

нижегородская область

воронежская область

вячеслав володин

госдума рф

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154778/56/1547785646_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_5c8aebc0481fb7044d2af5938e231eaf.jpg

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Результаты набора в начальные и средние классы в ряде регионов показывают значительное сокращение количества детей мигрантов, допущенных до обучения, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Результаты набора в начальные и средние классы в ряде регионов показывают значительное сокращение количества детей иностранных граждан, допущенных до обучения", — написал он в своем канале в Max. По данным Володина, это связано с недочетами в предоставляемых документах, например, отсутствием подтверждения легального пребывания в стране, а также с низкими результатами тестов по русскому языку.Он отметил, что незнание языка негативно влияет на обучение ребенка и его класса, адаптация ученика проходит с трудом.Кроме того, Володин привел статистику по различным регионам. Так, в Нижегородской области число заявок на поступление в школу упало почти в десять раз, в Воронежской — в семь, а в Татарстане каждый десятый ребенок без российского гражданства не прошел тестирование.Также большая часть детей мигрантов не сдала экзамен в Калужской, Свердловской, Тульской областях и в Республике Коми. В Крыму таких кандидатов оказалось четверо из десяти, добавил Володин.Спикер Госдумы также анонсировал запуск системы автоматического обмена информацией о детях-мигрантах и их семьях между органами управления образованием и МВД в 2026 году. По его словам, это повысит эффективность учета и контроля за иностранцами, живущими в России.Госдума продолжит заниматься вопросами анализа правоприменения законодательства в сфере миграционной политики и его совершенствования, заверил председатель нижней палаты парламента.

2025

общество, россия, нижегородская область, воронежская область, вячеслав володин, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование