Володин рассказал, как снизилось число допущенных до учебы детей мигрантов

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Результаты набора в начальные и средние классы в ряде регионов показывают значительное сокращение количества детей мигрантов, допущенных до обучения, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Результаты набора в начальные и средние классы в ряде регионов показывают значительное сокращение количества детей иностранных граждан, допущенных до обучения", — написал он в своем канале в Max. По данным Володина, это связано с недочетами в предоставляемых документах, например, отсутствием подтверждения легального пребывания в стране, а также с низкими результатами тестов по русскому языку.Он отметил, что незнание языка негативно влияет на обучение ребенка и его класса, адаптация ученика проходит с трудом.Кроме того, Володин привел статистику по различным регионам. Так, в Нижегородской области число заявок на поступление в школу упало почти в десять раз, в Воронежской — в семь, а в Татарстане каждый десятый ребенок без российского гражданства не прошел тестирование.Также большая часть детей мигрантов не сдала экзамен в Калужской, Свердловской, Тульской областях и в Республике Коми. В Крыму таких кандидатов оказалось четверо из десяти, добавил Володин.Спикер Госдумы также анонсировал запуск системы автоматического обмена информацией о детях-мигрантах и их семьях между органами управления образованием и МВД в 2026 году. По его словам, это повысит эффективность учета и контроля за иностранцами, живущими в России.Госдума продолжит заниматься вопросами анализа правоприменения законодательства в сфере миграционной политики и его совершенствования, заверил председатель нижней палаты парламента.
