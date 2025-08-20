В бундестаге оценили возможность размещения немецких военных на Украине

https://ria.ru/20250820/voennye-2036581213.html

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Уполномоченный бундестага по делам военнослужащих Хеннинг Отте заявил, что возможное присутствие немецких военнослужащих на Украине стало бы "огромным вызовом" для бундесвера. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. "Бригада численностью около 5 тысяч военнослужащих (для участия в гарантиях безопасности для Украины - ред.) стала бы огромным вызовом для бундесвера", - заявил Отте радиостанции Deutschlandfunk. По его словам, Германия еще далека от цели постепенно увеличить действующую армию до 260 тысяч военнослужащих, и новые миссии без увеличения численности личного состава привели бы к перегрузке бундесвера. "Одного не должно произойти: чтобы принимались все новые и новые миссии, а личный состав (бундесвера - ред.) не укреплялся", - заметил он. Кроме того, он подчеркнул, что не представляет размещение немецких военнослужащих на Украине без участия американских солдат. "Трамп должен быть готов внести свою лепту", - заявил уполномоченный бундестага. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия и её партнёры работают над возможным участием страны в обеспечении гарантий безопасности для Украины. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи по Украине в Вашингтоне заявил, что вопрос о том, кто и в каком объеме будет участвовать в гарантиях безопасности для Киева, должен обсуждаться с европейскими партнерами и американским правительством. При этом он подчеркнул, что на сегодняшний день еще слишком рано давать на это окончательный ответ.

