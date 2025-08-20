https://ria.ru/20250820/voennye-2036565137.html
ВС России пресекли попытку диверсии ВСУ в Черном море
ВС России пресекли попытку диверсии ВСУ в Черном море - РИА Новости, 20.08.2025
ВС России пресекли попытку диверсии ВСУ в Черном море
Российские расчеты БПЛА пресекли попытку диверсии ВСУ в Черном море, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T17:42:00+03:00
2025-08-20T17:42:00+03:00
2025-08-20T18:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
черное море
одесса
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036564699_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dc9c98d1b5d4150d79fa3a0becf7d30d.png
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российские расчеты БПЛА пресекли попытку диверсии ВСУ в Черном море, сообщило Минобороны. "В ночь с 19 на 20 августа ВСУ предприняли попытку осуществить диверсионную операцию в акватории Черного моря с использованием десантных катеров в направлении от Одессы в сторону крымского мыса Тарханкут", — говорится в заявлении.Попытку диверсии пресекли при помощи расчетов беспилотников. В 72 километрах от побережья Крыма один из катеров ВСУ поразили расчетом барражирующего боеприпаса "Ланцет". Ведомство опубликовало кадры его поражения. ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. За ночь силы ПВО сбили 42 украинских беспилотника над девятью российскими регионами. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250820/vsu-2036525282.html
черное море
одесса
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/14/2036564699_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_9d6c5185aa8e9d668d156fcf93d116bd.png
Пресечение попытки ВСУ осуществить диверсионную операцию в акватории Черного моря
Российские расчеты БПЛА пресекли попытку диверсии ВСУ в акватории Черного моря, уничтожив катер, который следовал из Одессы в сторону крымского мыса Тарханкут, сообщило Минобороны РФ. Министерство опубликовало кадры его поражения.
2025-08-20T17:42
true
PT0M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, одесса, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Одесса, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России пресекли попытку диверсии ВСУ в Черном море
ВС РФ пресекли диверсию с десантными катерами ВСУ в акватории Черного моря