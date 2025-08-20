Рейтинг@Mail.ru
ВС России пресекли попытку диверсии ВСУ в Черном море - РИА Новости, 20.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:42 20.08.2025 (обновлено: 18:09 20.08.2025)
ВС России пресекли попытку диверсии ВСУ в Черном море
Российские расчеты БПЛА пресекли попытку диверсии ВСУ в Черном море, сообщило Минобороны. РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российские расчеты БПЛА пресекли попытку диверсии ВСУ в Черном море, сообщило Минобороны. "В ночь с 19 на 20 августа ВСУ предприняли попытку осуществить диверсионную операцию в акватории Черного моря с использованием десантных катеров в направлении от Одессы в сторону крымского мыса Тарханкут", — говорится в заявлении.Попытку диверсии пресекли при помощи расчетов беспилотников. В 72 километрах от побережья Крыма один из катеров ВСУ поразили расчетом барражирующего боеприпаса "Ланцет". Ведомство опубликовало кадры его поражения. ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. За ночь силы ПВО сбили 42 украинских беспилотника над девятью российскими регионами. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Российские расчеты БПЛА пресекли попытку диверсии ВСУ в Черном море, сообщило Минобороны.
"В ночь с 19 на 20 августа ВСУ предприняли попытку осуществить диверсионную операцию в акватории Черного моря с использованием десантных катеров в направлении от Одессы в сторону крымского мыса Тарханкут", — говорится в заявлении.
Попытку диверсии пресекли при помощи расчетов беспилотников. В 72 километрах от побережья Крыма один из катеров ВСУ поразили расчетом барражирующего боеприпаса "Ланцет".
Ведомство опубликовало кадры его поражения.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с БПЛА и устраивают диверсии. За ночь силы ПВО сбили 42 украинских беспилотника над девятью российскими регионами. В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Специальная военная операция на УкраинеЧерное мореОдессаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
