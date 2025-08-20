https://ria.ru/20250820/vlasti-2036437424.html

Муниципалитетам в Алтайском крае направили более 800 миллионов рублей

БАРНАУЛ , 20 авг - РИА Новости. Более 800 миллионов рублей дополнительной финансовой помощи направило правительство Алтайского края муниципальным образованиям, деньги пойдут на подготовку к зиме, приобретение топлива, оборудование площадок для мусора, сообщила пресс-служба регионального правительства. "Губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение о дополнительном предоставлении дотаций на сбалансированность и прочих дотаций из краевого бюджета муниципальным образованиям. Объем помощи составил 817 миллионов рублей. Распределение средств осуществлялось по итогам исполнения местных бюджетов за первое полугодие 2025 года с учетом достижения целевых показателей социально-экономического развития муниципальных образований", - говорится в сообщении. Как отмечают в региональном минфине, деньги будут направлены на подготовку к предстоящему отопительному сезону, формирование муниципального запаса твердого топлива, оборудование мест площадок накопления твердых бытовых отходов и приобретение контейнеров для них, устранение предписаний надзорных органов, а также решение муниципалитетами текущих первоочередных задач. "Кроме того, после прямой линии с губернатором Алтайского края Виктором Томенко, состоявшейся 14 августа, принято решение о предоставлении дополнительной финансовой помощи по вопросам, возникшим в ходе ее проведения, даны отдельные поручения органам местного самоуправления и оказана дополнительная финансовая помощь на их реализацию", - подчеркивают в пресс-службе. Сообщается, что поддержка муниципальных образований является одним из ключевых приоритетов деятельности правительства Алтайского края. В 2025 году общий объем финансовой поддержки органам местного самоуправления составляет 72 миллиарда рублей, рост к факту 2024 года составил 112%.

