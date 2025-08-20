https://ria.ru/20250820/vladivostok-2036436890.html

Во Владивостоке экс-главу компании оштрафовали за крупную контрабанду краба

Суд во Владивостоке оштрафовал на 500 тысяч рублей бывшего директора местной компании по добыче биоресурсов за контрабанду краба на 51 миллион рублей за рубеж,... РИА Новости, 20.08.2025

ВЛАДИВОСТОК, 20 авг - РИА Новости. Суд во Владивостоке оштрафовал на 500 тысяч рублей бывшего директора местной компании по добыче биоресурсов за контрабанду краба на 51 миллион рублей за рубеж, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура. "Фрунзенский районный суд города Владивостока Приморского края вынес обвинительный приговор в отношении 54-летней местной жительницы. В суде установлено, что женщина, будучи директором ООО "Мерлион", осуществляющего добычу водных биологических ресурсов и их реализацию в иностранные государства, в апреле 2021 года организовала экспорт 31 тонны краба стригуна опилио живого стоимостью свыше 51 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Для перевозки краба через границу она представила в таможню документы с недостоверными сведениями о продукции, в том числе ветеринарные сертификаты. Обвиняемая вину признала. "Суд приговорил виновную к штрафу в размере 500 тысяч рублей и конфискации в доход государства стоимости биоресурсов в размере 51 миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу", - сообщает прокуратура.

