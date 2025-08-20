https://ria.ru/20250820/vilfand-2036421894.html

Вильфанд рассказал, когда в Москву вернется теплая погода

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Теплая погода еще может вернуться в Москву в конце августа или в сентябре, но купальный сезон уже завершен, температура воды опустилась ниже 20 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Купальный сезон, можно считать, что закончился, потому что температура в Москве-реке - от 14 до 20 градусов на самом юго-востоке. На самом деле, в основном уже 15-18 градусов", - сказал Вильфанд. Он подчеркнул, что температура воздуха в столице еще может повыситься до 25 градусов из-за адвекции теплых воздушных масс, но температура воды будет опускаться, потому что зависит только от солнечной энергии, которая сейчас ослабевает.

