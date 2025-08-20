https://ria.ru/20250820/vaktsinatsiya-2036461191.html

Вакцинация детей от гриппа стартовала в Подмосковье

Вакцинация детей от гриппа стартовала в Подмосковье - РИА Новости, 20.08.2025

Вакцинация детей от гриппа стартовала в Подмосковье

Кампания по вакцинации детей против гриппа стартовала в Подмосковье, вскоре начнут прививать взрослых, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T11:12:00+03:00

2025-08-20T11:12:00+03:00

2025-08-20T11:12:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

вакцинация

грипп

дети

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/05/1987513957_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b482c8391089377f7c325953d01351cf.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Кампания по вакцинации детей против гриппа стартовала в Подмосковье, вскоре начнут прививать взрослых, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Грипп – коварное заболевание, опасное тяжелыми осложнениями, особенно для детей. Единственный надежный способ защиты – это вакцинация. В Подмосковье уже стартовала прививочная кампания против гриппа для детей, в ближайшее время начнем масштабную кампанию по вакцинации взрослого населения", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Чтобы пройти вакцинацию против гриппа, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Педиатр проведет осмотр и направит на прививку. Также записаться на прием к врачу можно через портал Госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в телеграме.

https://ria.ru/20250819/kardio-2036311608.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), вакцинация, грипп, дети