Вакцинация детей от гриппа стартовала в Подмосковье
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Кампания по вакцинации детей против гриппа стартовала в Подмосковье, вскоре начнут прививать взрослых, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Грипп – коварное заболевание, опасное тяжелыми осложнениями, особенно для детей. Единственный надежный способ защиты – это вакцинация. В Подмосковье уже стартовала прививочная кампания против гриппа для детей, в ближайшее время начнем масштабную кампанию по вакцинации взрослого населения", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. Чтобы пройти вакцинацию против гриппа, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Педиатр проведет осмотр и направит на прививку. Также записаться на прием к врачу можно через портал Госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в телеграме.
