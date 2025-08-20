Рейтинг@Mail.ru
В США сделали заявление о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:32 20.08.2025 (обновлено: 12:33 20.08.2025)
https://ria.ru/20250820/ukraina-2036453229.html
В США сделали заявление о завершении конфликта на Украине
В США сделали заявление о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 20.08.2025
В США сделали заявление о завершении конфликта на Украине
Россия одерживает победу в конфликте, поэтому его завершение будет спасением для Украины, пишет The American Conservative. РИА Новости, 20.08.2025
2025-08-20T10:32:00+03:00
2025-08-20T12:33:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036242491_0:84:1280:804_1920x0_80_0_0_39f002c061cc3b916c385a63e3d8deaf.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Россия одерживает победу в конфликте, поэтому его завершение будет спасением для Украины, пишет The American Conservative."Моралисты не могут понять, что Россия побеждает в конфликте, и чем быстрее он завершится, тем лучше для Украины. Если учитывать неприятные обстоятельства, то желания Путина весомее, чем Зеленского", — говорится в публикации.Обозреватель также указал, что исключение членства Украины в Североатлантическом альянсе необходимо для завершения боевых действий.Президент США Дональд Трамп во вторник выразил уверенность в том, что Украина не станет частью НАТО.В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Владимиру Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
https://ria.ru/20250820/tramp-2036415494.html
https://ria.ru/20250820/zelenskiy-2036421176.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036242491_26:0:1163:853_1920x0_80_0_0_36b85c1b669ce9640f4bab1dbb13fa53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО
В США сделали заявление о завершении конфликта на Украине

AC: Россия побеждает, поэтому завершение конфликта станет благом для Украины

© Фото : The White HouseВстреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Фото : The White House
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Россия одерживает победу в конфликте, поэтому его завершение будет спасением для Украины, пишет The American Conservative.
«
"Моралисты не могут понять, что Россия побеждает в конфликте, и чем быстрее он завершится, тем лучше для Украины. Если учитывать неприятные обстоятельства, то желания Путина весомее, чем Зеленского", — говорится в публикации.
Замглавы аппарата Белого дома показал фото из Овального кабинета, где видна карта Украины - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
"Нет выбора": в США пояснили зачем Трамп показал Зеленскому карту Украины
02:10
Обозреватель также указал, что исключение членства Украины в Североатлантическом альянсе необходимо для завершения боевых действий.
Президент США Дональд Трамп во вторник выразил уверенность в том, что Украина не станет частью НАТО.
В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Владимиру Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
"Во всем разберутся": на Западе раскрыли новый план Зеленского
04:31
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала