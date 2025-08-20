В США сделали заявление о завершении конфликта на Украине
AC: Россия побеждает, поэтому завершение конфликта станет благом для Украины
Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме

Встреча Дональда Трампа с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским в Белом доме. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Россия одерживает победу в конфликте, поэтому его завершение будет спасением для Украины, пишет The American Conservative.
"Моралисты не могут понять, что Россия побеждает в конфликте, и чем быстрее он завершится, тем лучше для Украины. Если учитывать неприятные обстоятельства, то желания Путина весомее, чем Зеленского", — говорится в публикации.
Обозреватель также указал, что исключение членства Украины в Североатлантическом альянсе необходимо для завершения боевых действий.
Президент США Дональд Трамп во вторник выразил уверенность в том, что Украина не станет частью НАТО.
В понедельник Трамп провел в Белом доме переговоры с Владимиром Зеленским. После двусторонней встречи к ним присоединились несколько европейских лидеров. Стороны обсудили гарантии безопасности для Киева, которые европейские страны намерены предоставить при координации с США.
В середине мероприятия Трамп прервался, чтобы позвонить Владимиру Путину. Беседа носила откровенный и конструктивный характер. Главы государств выступили за продолжение прямых контактов между делегациями России и Украины. Они также договорились обсудить возможность повышения уровня представителей Москвы и Киева на переговорах.