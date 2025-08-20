Рейтинг@Mail.ru
Ученые забили тревогу из-за загрязнения моря на Аланье
12:49 20.08.2025 (обновлено: 19:50 20.08.2025)
Ученые забили тревогу из-за загрязнения моря на Аланье
Ученые забили тревогу из-за загрязнения моря на Аланье
СТАМБУЛ, 20 авг - РИА Новости. Загрязнение Средиземного моря на турецком курорте Аланья в этом году достигло угрожающих масштабов, туристы после контакта с водой могут жаловаться на тошноту, слабость и высокую температуру, заявил профессор университета Акдениз, член руководства Палаты инженеров по охране окружающей среды Гюрай Доган. "Наблюдается серьезное загрязнение моря в районах от Газипаши до Аланьи. Мы наблюдаем загрязнение окружающей среды в результате сброса сельскохозяйственных отходов в реки, через некоторое время они попадают в море. Что касается туризма, мы говорим не только о (сбросе мусора - ред.) из отелей, речь идет и о пляжах, и о туристических лодках. На наш взгляд, отходы, выбрасываемые с лодок, а также одноразовые пластиковые изделия, используемые на пляжах, играют здесь важную роль", — заявил профессор изданию Antalya Hakkında. По его словам, негативный эффект оказывается как на туризм в долгосрочной перспективе, так и на биоразнообразие в море и на суше. "Отходы могут нагреваться на солнце и вызывать проблемы со здоровьем. У граждан могут возникнуть такие недомогания, как рвота, тошнота, слабость, высокая температура. К сожалению, из-за размножения бактерий, особенно в бухтах, мы также получаем от граждан жалобы на ухудшение самочувствия. В связи с изменением климата, повышением температуры воздуха и морской воды в любой момент может произойти "микробиологический взрыв". Самые серьезные последствия этого мы увидим в бухтах на западном побережье, это приведет к значительным потерям в сфере туризма", — отметил ученый.
аланья (город), средиземное море, в мире, экология, турция
Аланья (город), Средиземное море, В мире, Экология, Турция
© Pixabay / pixamincomВид на город Аланья, Турция
Вид на город Аланья, Турция - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© Pixabay / pixamincom
Вид на город Аланья, Турция. Архивное фото
СТАМБУЛ, 20 авг - РИА Новости. Загрязнение Средиземного моря на турецком курорте Аланья в этом году достигло угрожающих масштабов, туристы после контакта с водой могут жаловаться на тошноту, слабость и высокую температуру, заявил профессор университета Акдениз, член руководства Палаты инженеров по охране окружающей среды Гюрай Доган.
"Наблюдается серьезное загрязнение моря в районах от Газипаши до Аланьи. Мы наблюдаем загрязнение окружающей среды в результате сброса сельскохозяйственных отходов в реки, через некоторое время они попадают в море. Что касается туризма, мы говорим не только о (сбросе мусора - ред.) из отелей, речь идет и о пляжах, и о туристических лодках. На наш взгляд, отходы, выбрасываемые с лодок, а также одноразовые пластиковые изделия, используемые на пляжах, играют здесь важную роль", — заявил профессор изданию Antalya Hakkında.
Власти не получали жалоб от туристов на загрязнение моря в Аланье
18:41
По его словам, негативный эффект оказывается как на туризм в долгосрочной перспективе, так и на биоразнообразие в море и на суше.
"Отходы могут нагреваться на солнце и вызывать проблемы со здоровьем. У граждан могут возникнуть такие недомогания, как рвота, тошнота, слабость, высокая температура. К сожалению, из-за размножения бактерий, особенно в бухтах, мы также получаем от граждан жалобы на ухудшение самочувствия. В связи с изменением климата, повышением температуры воздуха и морской воды в любой момент может произойти "микробиологический взрыв". Самые серьезные последствия этого мы увидим в бухтах на западном побережье, это приведет к значительным потерям в сфере туризма", — отметил ученый.
В Британии произошла утечка радиоактивной воды с базы с ядерными бомбами
9 августа, 18:09
 
Аланья (город)Средиземное мореВ миреЭкологияТурция
 
 
