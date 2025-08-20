https://ria.ru/20250820/turtsiya-2036591597.html

Ученые забили тревогу из-за загрязнения моря на Аланье

Ученые забили тревогу из-за загрязнения моря на Аланье - РИА Новости, 20.08.2025

Ученые забили тревогу из-за загрязнения моря на Аланье

Загрязнение Средиземного моря на турецком курорте Аланья в этом году достигло угрожающих масштабов, туристы после контакта с водой могут жаловаться на тошноту,... РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T12:49:00+03:00

2025-08-20T12:49:00+03:00

2025-08-20T19:50:00+03:00

аланья (город)

средиземное море

в мире

экология

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748843637_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b0171577e7c66529818342afaba7150f.jpg

СТАМБУЛ, 20 авг - РИА Новости. Загрязнение Средиземного моря на турецком курорте Аланья в этом году достигло угрожающих масштабов, туристы после контакта с водой могут жаловаться на тошноту, слабость и высокую температуру, заявил профессор университета Акдениз, член руководства Палаты инженеров по охране окружающей среды Гюрай Доган. "Наблюдается серьезное загрязнение моря в районах от Газипаши до Аланьи. Мы наблюдаем загрязнение окружающей среды в результате сброса сельскохозяйственных отходов в реки, через некоторое время они попадают в море. Что касается туризма, мы говорим не только о (сбросе мусора - ред.) из отелей, речь идет и о пляжах, и о туристических лодках. На наш взгляд, отходы, выбрасываемые с лодок, а также одноразовые пластиковые изделия, используемые на пляжах, играют здесь важную роль", — заявил профессор изданию Antalya Hakkında. По его словам, негативный эффект оказывается как на туризм в долгосрочной перспективе, так и на биоразнообразие в море и на суше. "Отходы могут нагреваться на солнце и вызывать проблемы со здоровьем. У граждан могут возникнуть такие недомогания, как рвота, тошнота, слабость, высокая температура. К сожалению, из-за размножения бактерий, особенно в бухтах, мы также получаем от граждан жалобы на ухудшение самочувствия. В связи с изменением климата, повышением температуры воздуха и морской воды в любой момент может произойти "микробиологический взрыв". Самые серьезные последствия этого мы увидим в бухтах на западном побережье, это приведет к значительным потерям в сфере туризма", — отметил ученый.

https://ria.ru/20250820/antalya-2036580173.html

https://ria.ru/20250809/britaniya-2034352862.html

аланья (город)

средиземное море

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

аланья (город), средиземное море, в мире, экология, турция