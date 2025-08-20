https://ria.ru/20250820/trevoga-2036479624.html
На Украине объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.По данным ресурса на 12.24 мск, воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, в том числе в столице - Киеве.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
