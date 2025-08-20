https://ria.ru/20250820/tramp-2036416437.html
"Проседать все быстрее": в Киеве спрогнозировали ответ Трампа Зеленскому
"Проседать все быстрее": в Киеве спрогнозировали ответ Трампа Зеленскому - РИА Новости, 20.08.2025
"Проседать все быстрее": в Киеве спрогнозировали ответ Трампа Зеленскому
Возможный отказ Владимира Зеленского от условий мирного плана президента США Дональда Трампа рискует оставить Киев без американской военной помощи и обрушить... РИА Новости, 20.08.2025
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Возможный отказ Владимира Зеленского от условий мирного плана президента США Дональда Трампа рискует оставить Киев без американской военной помощи и обрушить фронт, такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Отказ Зеленского от мирного плана Трампа или его саботаж приведет к эскалации на фронте, который будет проседать все быстрее", — написал он.По словам парламентария, Зеленский при этом превратится в единственного виновника происходящего на фронте."Тем более, в условиях ограниченной поддержки США", — указал депутат.По мнению Дубинского, под угрозой окажется сама жизнь Зеленского и его ближайших соратников.В понедельник президент США Дональд Трамп принимал в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров стран ЕС. Зеленский после переговоров в Вашингтоне заявил, что вопрос территорий будет решаться между Москвой и Киевом, точной даты встречи нет.
