Белый дом запустил официальный аккаунт в TikTok, передает Рейтер

Reuters: Белый дом запустил официальный аккаунт в TikTok
© AP Photo / Susan WalshБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Белый дом запустил официальный аккаунт в соцсети TikTok, передаёт агентство Рейтер.
"Белый дом запустил официальный аккаунт в TikTok", - говорится в сообщении.
По данным агентства, президент США Дональд Трамп считает, что именно соцсеть TikTok помогла ему завоевать поддержку молодых избирателей на президентских выборах в ноябре 2024 года.
В начале апреля, когда Трамп объявил о продлении разрешения на деятельность TikTok в стране, его администрация достигла соглашения с TikTok, согласно которому деятельность платформы в США была бы преобразована в новую компанию, контролируемую и управляемую большинством американских инвесторов. Однако после того, как Трамп ввел высокие тарифы на импорт из других стран, китайская компания ByteDance уведомила Белый дом, что не будет одобрять сделку до тех пор, пока не будут решены торговые вопросы.
В 2024 году конгресс, руководствуясь соображениями национальной безопасности, принял закон, согласно которому компания ByteDance должна была продать TikTok или прекратить свою деятельность на территории США до 19 января этого года.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.