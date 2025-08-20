https://ria.ru/20250820/tiktok-2036413177.html

Белый дом запустил официальный аккаунт в TikTok, передает Рейтер

Белый дом запустил официальный аккаунт в TikTok, передает Рейтер - РИА Новости, 20.08.2025

Белый дом запустил официальный аккаунт в TikTok, передает Рейтер

Белый дом запустил официальный аккаунт в соцсети TikTok, передаёт агентство Рейтер. РИА Новости, 20.08.2025

2025-08-20T01:36:00+03:00

2025-08-20T01:36:00+03:00

2025-08-20T01:36:00+03:00

сша

в мире

китай

дональд трамп

tiktok

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020841633_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_95fef644ac3beffe3bc0004287f2f97f.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Белый дом запустил официальный аккаунт в соцсети TikTok, передаёт агентство Рейтер. "Белый дом запустил официальный аккаунт в TikTok", - говорится в сообщении. По данным агентства, президент США Дональд Трамп считает, что именно соцсеть TikTok помогла ему завоевать поддержку молодых избирателей на президентских выборах в ноябре 2024 года. В начале апреля, когда Трамп объявил о продлении разрешения на деятельность TikTok в стране, его администрация достигла соглашения с TikTok, согласно которому деятельность платформы в США была бы преобразована в новую компанию, контролируемую и управляемую большинством американских инвесторов. Однако после того, как Трамп ввел высокие тарифы на импорт из других стран, китайская компания ByteDance уведомила Белый дом, что не будет одобрять сделку до тех пор, пока не будут решены торговые вопросы. В 2024 году конгресс, руководствуясь соображениями национальной безопасности, принял закон, согласно которому компания ByteDance должна была продать TikTok или прекратить свою деятельность на территории США до 19 января этого года. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.

https://ria.ru/20250813/vlasti-2034962041.html

https://ria.ru/20250704/kitaj-2027229899.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире, китай, дональд трамп, tiktok